晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普不堅持開除鮑爾有玄機？美媒驚爆陰謀論

2025/04/24 19:09

美國總統川普（左）多次抨擊Fed主席鮑爾。（路透）美國總統川普（左）多次抨擊Fed主席鮑爾。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普多次揚言要撤換Fed主席鮑爾（Jerome Powell），近日卻改口「沒有打算解僱鮑爾」，只是希望鮑爾降息，此舉引發一些分析人士的懷疑，他們認為川普改變態度目的不僅僅是安撫市場，而是為了可能出現的經濟衰退找一個代罪羔羊。

自從川普回歸以來，不斷對鮑爾施壓，上週直接在自家社群平台「Truth Social」上發文稱，鮑爾越快被撤換越好。21日又開嗆鮑爾「是大魯蛇（a major loser），要求他立刻降息。川普對鮑爾的態度，讓金融市場感到震驚，憂心Fed失去獨立性，對美股形成負面衝擊。

事隔一天，川普22日在白宫橢圓型辦公室回應記者提問時稱，無意革除聯準會主席鮑爾的職務，川普大轉彎引起諸多臆測。

《財星》雜誌報導，川普對鮑爾的態度突然轉變，引發了一些分析人士的懷疑，他們認為此舉可能不僅僅是為了安撫市場，而是為了確保橢圓形辦公室有一個代罪羔羊。

麥格理策略師維茲曼 （Thierry Wizman） 和貝里 （Gareth Berry） 在一份報告中寫道：「關於鮑爾，我們從未想過他會被解僱」。川普或許已經改變態度，因為他意識到這些威脅在法律上毫無意義，但麥格理的兩位分析師卻有不同看法，他們認為川普不會開除鮑爾的最佳理由是，川普需要鮑爾作為承擔經濟放緩責任的人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財