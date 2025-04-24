川普不堅持開除鮑爾有玄機？美媒驚爆陰謀論

美國總統川普（左）多次抨擊Fed主席鮑爾。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普多次揚言要撤換Fed主席鮑爾（Jerome Powell），近日卻改口「沒有打算解僱鮑爾」，只是希望鮑爾降息，此舉引發一些分析人士的懷疑，他們認為川普改變態度目的不僅僅是安撫市場，而是為了可能出現的經濟衰退找一個代罪羔羊。

自從川普回歸以來，不斷對鮑爾施壓，上週直接在自家社群平台「Truth Social」上發文稱，鮑爾越快被撤換越好。21日又開嗆鮑爾「是大魯蛇（a major loser），要求他立刻降息。川普對鮑爾的態度，讓金融市場感到震驚，憂心Fed失去獨立性，對美股形成負面衝擊。

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事隔一天，川普22日在白宫橢圓型辦公室回應記者提問時稱，無意革除聯準會主席鮑爾的職務，川普大轉彎引起諸多臆測。

《財星》雜誌報導，川普對鮑爾的態度突然轉變，引發了一些分析人士的懷疑，他們認為此舉可能不僅僅是為了安撫市場，而是為了確保橢圓形辦公室有一個代罪羔羊。

麥格理策略師維茲曼 （Thierry Wizman） 和貝里 （Gareth Berry） 在一份報告中寫道：「關於鮑爾，我們從未想過他會被解僱」。川普或許已經改變態度，因為他意識到這些威脅在法律上毫無意義，但麥格理的兩位分析師卻有不同看法，他們認為川普不會開除鮑爾的最佳理由是，川普需要鮑爾作為承擔經濟放緩責任的人。

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