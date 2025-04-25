黃金強漲甩暴跌陰霾！但未來幾天恐出現「1狀態」

黃金價格週四（24日）反彈。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（24日）反彈，擺脫前1日重挫逾3%的陰霾，投資人依然緊盯美中關稅談判的最新消息，而分析師表示，未來幾天的金價可能呈現盤整行情，但因目前黃金處於牛市狀況，任何明顯的下跌都會有買盤接手。

紐約黃金期貨上漲1.7%至每盎司3348.60美元；黃金現貨價上漲1.4%，報每盎司3333.90美元。

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《路透》報導，週二金價盤中曾因美國經濟疑慮而觸及3500.05美元的歷史新高，但週三在美國總統川普軟化對中國、聯準會（Fed）主席鮑爾的立場後下跌。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「現階段整個市場只在乎關稅，而中國扮演憤怒的一方。金價一路漲到3500美元，投資人顯得有點貪婪了，需要稍稍拉回讓大家消化一下。」

他說：「未來幾天的金價可能呈現盤整行情，但我們正處於牛市，任何明顯的下跌都會有買盤接手。」

美股週四上漲，美元反彈則是失去動力，投資人試圖釐清川普的立場為何髮夾彎。

中國要求美國撤回所有「單方面」的關稅，並澄清目前與美方沒有任何正在進行中的貿易談判，這與美國政府官員多次暗示互有往來的說法有出入。

美國經濟數據方面，上周初領失業救濟金人數小幅增加，代表儘管美國經濟壟罩在進口關稅帶來的烏雲中，但勞動力市場依然充滿韌性。

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