龔明鑫：美中關稅肉搏 為台灣創造機會

行政院秘書長龔明鑫今日出席「企業生態系統與聯盟論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕面對美國對等關稅措施可能重塑全球供應鏈格局，行政院秘書長龔明鑫今日出席「企業生態系統與聯盟論壇」致詞時指出，從台灣產業鏈過去8年的表現來看，有信心能夠應對這波挑戰，特別是中國產品空出的市場份額，以及美國農產品跌價，都會是台灣的機會。

龔明鑫表示，依照產業現階段的各種跡象來看，倘若美中之間的貿易問題沒有解決，兩邊的進出口貿易一定會大量衰退，原先中國賣去美國的商品無法出口，就會在市場上出現很大的空缺，相對地，美國賣到中國的黃豆、玉米、小麥，也不排除遭到中方減少購買量或乾脆不進口。

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龔明鑫認為，單就一般承平時期來看，市場上不太可能會出現額外的利益，但目前美中貿易對峙的情況，雖然讓台灣遭遇挑戰，但同時也產生新的契機，「就看我們怎麼樣去掌握」，總而言之，變局尚未完全塵埃落定，在我國政府攜手產業界努力之下，大致上還是朝著正面的方向走。

龔明鑫強調，「我個人是滿有信心的」，原因在於台灣經歷川普第1個任期時發生的美中貿易戰，加上後來的疫情，台灣供應鏈在長達8年的時間裡已大幅提升營運韌性，政府後續也將繼續積極把握貿易談判期，為國內產業爭取最有利的條件，同時依循賴清德總統的指示，在面對挑戰的過程中尋找一些發展的機會。

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