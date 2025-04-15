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到底誰在拋售美債？美財長貝森特揭債市暴跌原因

2025/04/15 10:13

美國財政部長貝森特淡化了最近債券市場出現的拋售，反駁了有關外國拋售所持美國公債的猜測。（彭博）美國財政部長貝森特淡化了最近債券市場出現的拋售，反駁了有關外國拋售所持美國公債的猜測。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）淡化了最近債券市場出現的拋售，反駁了有關外國拋售所持美國公債的猜測，他同時表示如果有必要的話，財政部擁有應對市場失衡的工具。貝森特認為這波債市下跌的原因，主要是去槓桿化所致。

《彭博》報導，貝森特週一（14日）訪問阿根廷布宜諾斯艾利斯時，接受《彭博電視台》（Bloomberg Television）採訪，他說：「我不認為有外國投資人正在『拋售』」，他稱，上週10年期與30年期美國公債的拍賣中，來自外國投資者的需求有所增加。

貝森特重申，他認為這波債市下跌的原因，主要是去槓桿化所致。他指出：「我沒有任何證據顯示這是主權國家造成的。」

貝森特認為，目前還不到需要採取行動的地步。但如果真的需要的話，擁有一整套龐大的工具箱可以啟動，其中之一就是財政部針對舊債券的回購計畫。貝森特指出：「如果我們想的話，完全有能力可以擴大回購規模。」

美國公債在上週出現自2001年以來最大單週跌幅，美元也同步下跌，這讓部分市場人士認為，國際社會對美國資產的信心正在減弱。

美國財政部去年啟動了自2000至2002年以來的首個定期回購計劃，目的在提高舊債券的流動性。而在過去官方介入市場的情況中，聯準會通常是主要參與者，會在二級市場中大量買入債券。

當被問到他與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在每週例會中，是否有談到對美國公債市場的擔憂時，貝森特說：「具體來說，我們有沒有討論什麼緊急措施？我想我們還沒到這個地步。」

而當被追問鮑爾是否對此事感到擔憂時，貝森特表示：「我想如果聯準會主席真的在意這件事，我們早就會從他那裡聽到消息了。」

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