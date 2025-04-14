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關稅拉高美製晶片成本 ! 美媒：買台製晶片最划算

2025/04/14 15:43

研究機構稱，川普關稅將使美國半導體設備採購成本大幅成長。（法新社）研究機構稱，川普關稅將使美國半導體設備採購成本大幅成長。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國統統川普（Donald Trump）新關稅政策恐無法吸引晶片製造商積極回流美國，主因是設備採購成本跳升所致。《Wccftech》指出，川普關稅將帶動晶片製造商在美擴張，但新蓋的晶圓廠相關成本恐推升晶片價格上漲，若在台灣生產晶片將是更好的選擇。

根據晶片顧問機構Semianalysis研究報告顯示，就算排除營建成本的變化，光算半導體製造設備，預計美國晶圓廠的製造設備價格將上漲15%，光模組成本也將增加25-40%。

數據顯示，美製晶片的成本，可能比台灣高出32%，假設成本全部轉嫁給客戶，在美國製造的晶片價格相較於台灣相同產品，將遠高於華盛頓當局準備對台灣開的32%對等關稅。

這意味著，美國製造的晶片將貴得多，在台灣製造晶片、加上關稅後，成本依舊比在美國蓋新晶圓廠所生產的晶片便宜。

在美國製造晶片的企業裡，川普關稅可能會使英特爾「因禍得福」，理由是蘋果和輝達會發現，從英特爾採購美製晶片的價格，將比跟台積電美國廠買更便宜。

對美國客戶來說，英特爾晶圓代工事業「Intel Foundry」（IFS）的先進製程，將比台積電更具成本競爭優勢，即便IFS的晶圓製造成本也會增加15%，但這項優勢只針對美國銷售的產品而言。

《Wccftech》指出，整體來看，客戶反而會盡量避免進口產品到美國，在關稅之後，美國晶片產業的前景並不十分樂觀。

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