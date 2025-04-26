誰能撼動我行我素的川普？外媒曝華爾街最後防線全指望「他」了

美國財政部長貝森特（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府變幻莫測的政策，猶如一匹脫疆野馬，正持續攪動全球金融市場，不僅導致美國公債殖利率劇烈波動，更引來IMF對全球金融穩定的嚴重警訊，讓投資者對美國財政前景和政策走向，憂心忡忡，市場正急需1位能穩位韁繩的騎手，而美國財政部長貝森特，似乎是那個能承載「全村希望」的人選。

外媒報導，在這場風暴的中心，川普政府反覆無常的關稅威脅，和對聯準會的施壓，正持續攪動全球資產價格。

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若論川普的核心圈層中誰最理解市場紀律，擁有對沖基金背景的貝森特無疑是首選。貝森特曾在索羅斯麾下效力，並親歷了1992年那場載入史冊的「做空英鎊」行動，當時，索羅斯基金正是基於對經濟基本面的判斷，成功押注英國政府將被迫放棄英鎊的匯率盯住機制。

不少投資人相信，這段經歷塑造了貝森特對市場力量的深刻認知和尊重，能在川普政府內部提供1個基於市場現實的、不可或缺的視角。

面對持續的市場壓力和對美國財政狀況的擔憂，目前美國債務總額已接近GDP，年利息支出甚至超過國防開支，貝森特正積極運用其「工具箱」來維護穩定。

4月以來，貝森特展現了一系列主動干預和安撫市場的行動，其「工具箱」不僅包括技術性措施，更涵蓋了關鍵時刻的政策影響力與市場溝通，如緊急勸諫，軟化關稅風暴、運籌帷幄，促成4/9關稅「暫停」、公開喊話，穩定債市信心、力阻川普干預，維護聯準會的穩定、公開表示將推動在任期結束時將赤字削減至GDP的3%，透過這一系列組合拳，貝森特試圖在執行總統議程與安撫市場擔憂之間找到平衡點，其行動的有效性和可持續性，正受到市場的高度關注。

儘管貝森特憑藉其市場背景和據稱日益增長的影響力被寄予厚望，但他無疑正行走在一條極其危險的鋼絲繩上。

他面臨著1個幾乎不可能完成的任務，既要忠誠地執行川普總統那套時而激進、反覆無常的經濟議程，包括引發市場劇震的關稅政策，以維持總統的信任，和自身的政治資本；又要扮演“救火隊長”的角色，努力安撫因這些政策而驚恐不安的市場，修補對美國財政前景和政策可信度的損害。

這兩者本質上是衝突的，要求貝森特在政治忠誠與市場現實之間取得精妙平衡，稍有不慎，代價可能是美國經濟和投資者的慘痛損失。

這種「走鋼索」的處境，意味著貝森特不僅要應對川普製造的危機，如4月2日關稅令引發的市場崩盤，還要時時刻刻維護與總統的關係，因為財政部長的影響力乃至職位都係於總統的信任。

貝森特必須證明，他既能有效執行總統的意志，又能以市場能夠接受的方式進行溝通和操作，扮演好美國「首席債券銷售員」的角色，維護投資者對龐大美債市場的信心。

在當前這個充滿不確定性的時代，擁有深厚市場歷練，和據稱不斷增強的內部影響力的貝森特，確實成為了許多投資者眼中那個能夠制衡川普「脫疆野馬」般政策衝動的關鍵人物。

不過，悲觀者指出，這可能只是「給金融的豬塗口紅」（lipstick on a financial pig）。無論貝森特運用多少技術性工具，無論市場存在多少隱性的“看跌期權”，都無法根除美國經濟面臨的深層結構性風險，持續惡化的財政赤字和債務負擔、難以馴服的通膨預期，以及最重要的川普本人根深蒂固不可預測性，這些風險如同潛伏的火山，隨時可能再次爆發。

而當下來看，裁判或許還是債券市場，美國政府需要持續以合理成本為其巨額赤字融資，如果貝森特無法有效安撫市場，如果投資者對美國的財政軌跡或政策穩定性徹底失去信心，那麼飆升的借貸成本，或1次失敗的國債拍賣，都可能將美國推入真正的財政危機。

貝森特能否在這場高風險的平衡遊戲中成功走完鋼絲，不僅關乎其個人聲譽，更牽動全球經濟的神經。如果他最終被排擠出局，那麼，紐約和倫敦的投資者們，恐怕真的要開始為最壞的情況做準備了。

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