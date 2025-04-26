中國撐不久貿易戰！「賣空之王」巴斯曝關鍵：美國會贏

有「賣空之王」稱號的巴斯（Kyle Bass）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「賣空之王」稱號的避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）最近表示，美國在「美中貿易戰」中處於有利位置，最終可望勝出，原因在於，中國經濟似乎更容易受到關稅的衝擊，而美國在談判中「撐得比中國久」。

巴斯週五（25日）告訴《CNBC》：「在你來我往的貿易戰中，我們（美國）每次都會贏。我所謂的贏，是（貿易戰）對他們造成的痛苦，遠大於對我們造成的。」巴斯認為，由於美中貿易存在明顯失衡，中國因關稅所承受的壓力，可能比美國更大。

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美國每年從中國進口約4400億美元的商品，約占中國GDP的2%。相比之下，中國每年從美國進口的商品僅約1400億美元，僅占美國GDP約0.47%。這意味著，若美中貿易出現中斷，中國經濟所承受的打擊可能更大，特別考慮到中國自疫情以來，經濟表現持續疲弱。

巴斯指出，中國經濟放緩以及債券市場殖利率上升，顯示投資者認為在中國投資風險更大。

巴斯說：「中國正面臨銀行業危機、青年失業危機、房地產危機，他們的10年期公債殖利率達到160（基點），卻對外宣稱經濟成長5%。這完全是謊言，顯得意見。我們（美國）是全球最大的消費國家，肯定能比中國撐得久。」

雖然中國否認與美國正在進行貿易談判，但巴斯認為協商很可能已經在進行。巴斯補充說：「我們（美國）肯定正在進行這些對話。中國永遠不會承認我們正進行這些談判，中國也永遠不會承認自己在談判中處於所謂的『弱勢』地位。但在這些談判中，中國確實處於不利位置。」

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