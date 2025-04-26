經濟霸凌？泰國糖漿遭中國封殺 逾8成廠商慘停工

中國封殺泰國糖漿，造成許多糖廠停工。圖為泰國糖廠司機正在等待運送甘蔗。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國去年底以衛生問題喊停泰國進口糖漿和預拌粉後，泰方數度交涉仍未獲北京正面回應，傳出42家糖廠中，高達35家已停工，比率高達83%。泰國糖產品協會說，若問題得不到解決，糖廠很可能面臨倒閉。

《路透》報導，泰國是中國糖漿主要供應國，去年出口到中國數量超過120萬公噸。去年 12 月，中國以衛生問題，暫停從世界第二大糖出口國-泰國進口糖漿和預拌粉。泰國曾試圖透過談判解除禁令，但未成功。

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今年1月，中國要求在解除禁令的談判之前，先對泰國數十家糖漿和預拌粉工廠進行檢查。兩名泰國官員說，泰方1 月向中國提交一份獲得食品藥物管理局許可的 30 家工廠名單。沒想到，中國又在上個月要求對更多工廠進行檢查。

官員表示，泰國已對所有 50 家左右的工廠進行檢查，這些工廠均符合製造規範標準。

代表泰國42家廠商向中國供應糖漿的泰國糖產品協會主席 Todsaporn Ruangpattananont 說，42家糖廠中，有35家已暫時停止生產，因為它們只向中國出口糖漿，現在什麼也做不了。

他說，自暫停生產以來，泰國工廠遭受的損失超過 20 億泰銖（約台幣19.4億），其中包括運輸成本、中國港口的罰款以及退回貨物的售價下滑。他強調，若問題得不到解決，這些糖廠因無法承受損失，很可能會倒閉。

亞洲聯合食品工業公司總裁Marisa Pongwisaitat 表示，過去三年來，該公司每月向中國運送超過 5000 噸糖漿和預拌粉，價值 1 億泰銖。目前面臨維持工人薪資的挑戰，產量僅降至先前水準的 10%，還有 50 個貨櫃堆在倉庫。他坦言，「這對我們來說非常困難，如果中國不買，只能請求政府協助處理庫存」。

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