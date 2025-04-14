川普關稅衝擊全球蝦業出口 ! 「這國」受重傷、含淚吞26％關稅

川普關稅措施將令印度蝦產業陷入困境。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統徵收新關稅，恐影響全球對美國的蝦類出口，而印度蝦業位於風暴中心，將面臨26%的關稅，價值高達70億美元海鮮出口市場備受衝擊。《路透》報導，最大供應國印度出口商表示，新關稅危及了2000個裝滿冷凍蝦子的貨櫃。

印度海鮮出口商協會會長庫馬爾表示，川普將26%的稅率推遲到7月，但對於目前10%的稅率，也令印度海鮮出口商感到不安，因為當地出口商的利潤率只有3%到4%。

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一位不願透露姓名的印度蝦類出口商表示，如果26%的關稅稅率在7月生效，印度蝦業將「完蛋」。該名出口商稱，他正與不願完全承擔10%關稅的美國客戶進行談判；他認為，如果要完售130個已裝滿蝦子的貨櫃，將面臨無利潤。

據報導，印度蝦業市場嚴重依賴美國沃爾瑪和克羅格等連鎖超市，美國買家希望重新協商關稅，而印度出口商也已將報價下調10分之1，但市場需求出現枯竭。

路透指出，印度海鮮出口的主要市場包含美國（第一大市場）及中國。數據顯示，2024年印度海鮮出口額達73億美元，出口量達180萬公噸、創歷史新高。

蝦子是印度海產事業的主要占比，而位於印度安得拉邦的30萬蝦農為該行業提供了最大的供應，去年印度對美國海鮮出口金額約25億美元（約新台幣812億元），該地區貢獻達92%。

《路透》指出，川普的關稅可能打擊印度蝦產業，有助於厄瓜多爾，主要是川普計劃將對厄瓜多爾的關稅降低10%，將讓當地的蝦子產業受益。

據了解，蝦子是厄瓜多爾繼石油之後，最重要的出口產品。美國則是厄瓜多爾的第二大蝦市場。

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