經濟快撐不住了？外媒爆中國對美商品關稅豁免價值1.2兆

為了減輕貿易戰對中國經濟的打擊，傳北京已經悄悄豁免上百種美國商品的關稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，中國已悄悄開始免除部分美國商品的關稅，目前豁免項目約131種，涉及價值 400 億美元（約台幣1.24兆）的進口商品，北京此舉可能是為了減輕貿易戰對中國經濟的打擊。

報導指出，過去一週，一份涵蓋藥品和工業化學品等 131 種商品的美國產品關稅豁免清單，在貿易商和企業中流傳。目前尚不清楚這份名單的來源，也尚未得到中國官方證實，但據知情人士透露，至少有6家中國公司可以豁免清單的進口商品而無需繳納關稅。

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彭博根據中國海關數據計算顯示，這 131 項商品價值約 400 億美元，約佔 2024 年中國從美國進口總額的 24%。

知情人士透露，關稅豁免名單是動態的，將根據中方需求不斷調整。一位知情人士表示，可能會增加更多產品，如果中國能找到替代品，一些產品則可能會被移除。

北京此舉與川普政府採取的措施相呼應，免除了智慧型手機和其他電子產品的對等關稅，包括對中國徵收 145% 的關稅。根據蘭德公司中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）估計，美國的豁免適用約 1020 億美元（約台幣3.16兆）的商品，約佔去年美國從中國進口商品的 22%。

報導認為，中國對於美國商品的關稅豁免，在很大程度上與美國的豁免類似，這表明北京以一種與華盛頓行動相匹配的戰略行動，而不僅僅是一種善意姿態，這也顯示北京的首要任務是保護本國經濟免受貿易戰的影響。

迪皮波說，中國可能正試圖通過避免主要進口商品暴跌來減輕對其經濟的損害，這些豁免不應被解讀為向美國發出的訊號，因為中國一直對關稅豁免保持沉默，通過商業管道進行溝通，並避免發表公開聲明。

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