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台幣狂飆嚇瘋！路透爆連散戶都衝出來拋匯 美元定存也搶著解約

2025/05/02 20:57

新台幣匯率週五大幅升值。（資料照）新台幣匯率週五大幅升值。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣兌美元匯率週五（2日）盤中狂飆1.247元，市場呈現失序狀態，終場強升9.53角，收在31.064元。路透指出，除了出口商、外商銀和散戶大軍聯手恐慌拋售美元，還有源源不絕的美元停損賣壓，美元定存也搶著解約。

新台幣匯價週五早上以32.1元開出，早盤直接來到31.14元，才見到央行出手接美元，中午拉回至31.394元，原以為台幣升勢受到控制。未料，午後2點一開盤，台幣直接摜破31整數關卡，最高升抵30.77元，飆升1.247元，尾盤央行沒收近大半，最終收在31.064元、升值9.53角。

到底誰在拋匯？路透引述匯銀人士看法稱，出口商及散戶不只有拋匯實需，更有停損壓力，外資也因匯回投資台股，造成盤中一波波的美元下跌，在互相踩踏之下，形成恐慌的拋售美元潮。央行雖有進場阻升台幣，效果有限。

1位交易員則表示，美元定存也搶著解約，再來就先看30.5元大關能否有守。

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