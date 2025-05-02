川普關稅戰恐掀倒閉潮 在越中企洗產地沒望悲嘆「好害怕」

為了防堵中國洗產地，美國對越南祭出46%的對等關稅，令在越中企營運承壓。圖為越南北寧中國商店。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了規避美國關稅，許多中企前往越南設廠洗產地，未料，越南慘遭美國課徵高達46%對等關稅，目前雖暫緩實施90天，仍令在越中企擔憂不已。港媒披露，目前在越中企將暫停新投資，若川普再次加徵關稅恐面臨倒閉潮，一名中企老闆坦言，「這裡的中國公司很害怕」。

《南華早報》報導，過去幾年中，中國製造商紛紛湧入越南北寧設廠，尋找通往美國市場的免關稅途徑。現在，這條道路有可能被關閉，4月初，川普宣布計劃對從越南進口的商品徵收46%的關稅。

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儘管華盛頓已對關稅政策暫停實施90天，卻未取消，關稅大刀持續懸在越南出口商的頭上。除非河內能夠與華盛頓達成協議，否則關稅將於7月生效。

當地企業已經感受到衝擊，當地分析師和商人表示，儘管一些工廠在 90 天的寬限期內出現了短期訂單激增 ，但其他中國公司已經凍結擴張計劃，甚至完全退出越南。

石新川（Shi Xinchuan，音譯）是越南北寧一家五金店的老闆，近期常獨坐在空蕩蕩的店裡，腦子充滿焦慮的想法，包括誰會受到美國關稅的傷害以及傷害有多嚴重。石新川坦言，這裡的中國公司正在等待，觀察未來兩個月的情況，「他們害怕，真的很害怕」。

石的家族還經營著一家獨立的企業，為希望在北寧省開展業務的中國投資者舉辦活動，他表示，如果美國在今年夏天恢復關稅，其中一些客戶可能會倒閉。

Dezan Shira & Associates 在河內的國際商業顧問馬丁（Dan Martin）說，如果關稅保持在 46%，對於像紡織品製造商這樣的小型低利潤賣家來說，一定會很困難。

報導稱，在越南的中國出口商沒有簡單的選擇。自 2018 年川普在第一個任期內對中國發起貿易戰以來，許多人都投入鉅資在這個東南亞國家設廠，目前重返中國對大多數公司也沒有意義，因為美國對中國商品的關稅更高，儘管一些商品已被豁免，許多行業有效稅率仍高達 156%。

目前，北寧省的大多數企業都焦急等待著，看看河內能否說服華盛頓取消關稅，或降低對越南的對等關稅。

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