毛豆銷美佔近兩成 卓榮泰：透過相關方案支持產業

行政院長卓榮泰到屏東聽取毛豆產業業者及農民心聲。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應美國關稅新政策，有「綠金」之稱的毛豆產業也受到衝擊，行政院長卓榮泰今天（13日）到農業部高雄區農業改良場與毛豆產業業者座談聽取心聲；他強調，雖然台灣毛豆銷美只佔近兩成，但政府仍是相當關心，要透過相關方案支持所有產業。

毛豆產業座談會。（記者羅欣貞攝）

農業部統計，2023年台灣毛豆種植面積8338公頃，產量7萬7258公噸，產值約29.8億，內外銷比約5.5比4.5，去年外銷量3萬2654公噸，以日本2萬3719公噸，佔73%為主要市場，其次為美國6231公噸，佔19%。

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卓榮泰表示，雖然毛豆銷日本比較多，佔七成以上，美國約快二成，但政府準備的支持方案，是要讓所有產業、所有家庭、所有人都能在這次美國關稅當中，不要受到大的影響，影響是多少都會有，但承擔得起，毛豆銷美雖然只有將近兩成，但有5間公司廠商特別銷美國，今天都在現場；雖然現在美國關稅到底要訂多少現在還不知道，還在談判，但未來成本會不會因為關稅變化而有所增加，增加的部分業者要怎麼處理，針對外銷出去的方案是要怎麼幫大家，要怎麼透過農業部對很多方面協助，包括利率可以補貼、冷鏈設備可以補貼，加工加值轉型也有補貼，還有包裝的改善、驗證標章等。

卓揆也說，農業部設定的條件，銷美要有實績，但要實施執行，是不是合理可行；總統說4月3日後開始將過去分析試算的模型來對產業做補助，不能說過去怎麼算，那是專家在算，一定要出來聽產業業界說，聽大家心理的準備、確實的損失怎麼樣，回去再來調整，所以本來上週要求各部會明天公布要接受申請各種補助的時間內容和程序，但因為美國的政策一直在轉變，所以統一將各部會公布的時間延後一個星期，有多一點時間更週全來計算，整個申請補助的時間跟內容。

卓揆也表示，沒有立法院幫忙，行政院寸步難行，未來880億元的產業支持方案，要有個特別條例，還要設特別預算，要通過都要靠立委支持，通過就能匡列預算，對各行各業損害部分，支持幫助開拓更多市場，企業能轉型、設備可以更新、包裝可以補助，讓大家面對關稅變化能減少衝擊、損失可控，生意繼續做，開拓更多國際市場，是整個企業轉型升級的機會。

卓揆指出，總統也交待，未來要對企業擴大內需、設備汰舊換新，如果有需要，會在下一波用一個計畫、預算來幫忙各中小微企業、農漁民團體，一起來將設備汰舊換新，這在擴大內需是需要的。

在今天的座談會，農民希望能補助收成的機器、降低土地租金，至於肥料、電價也希望政府協助。

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