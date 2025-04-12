「美元霸權」出現鬆動 ? 分析師 : 美元暴跌對美經濟僅「1亮點」

分析師認為，美元暴跌讓美國可持續財政赤字的穩定水平正在下降。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕僅僅1週的時間，美元就從市場的避風港面臨信心喪失的危機，美元指數已跌至3年來的最低點。德意志銀行警告，這表明美元正在失去其儲備貨幣的吸引力，在關稅的背景下，美國應該準備好面對強勢美元正在減弱所出現的嚴峻後果。

分析師薩拉維洛斯（George Saravelos）認為，「美元暴跌」讓美國可持續財政赤字的穩定水平正在下降，這降低了美國政府推行擴張性財政政策，以支持增長的靈活性。他認為，美元暴跌對於美國經濟只有一個亮點，可能會「降低資產估值」，從而吸引外國投資者回歸。

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德意志銀行全球外匯研究主管表示，「美元霸權」是美國能夠維持高債務水準，並推動經濟井噴式成長的原因。去年美國支出赤字達1.8兆美元（約新台幣58.1兆元），從本質上講，美元作為主要儲備貨幣的地位為華盛頓提供了安全的資金，使美國能夠支出超過其收入。

澳洲國民銀行外匯策略主管雷·阿特里爾表示，幾乎在一夜之間，美元似乎失去了「避險屬性」。在川普當選後，美元作為世界儲備貨幣的地位，正受到挑戰。

據報導，美元兌瑞士法郎在週五跌至10年來最低點，兌歐元也跌至3年多來的最低水平，今年美元出現暴跌，創下自2017年以來表現最糟糕的一年。

專家指出，美元的大幅下跌凸顯出緊張的關稅不確定性，以及股市和債市動搖信心的走勢，美國市場失去了吸引力，外國投資者正在拋棄以美元計價的美國資產。

薩拉維洛斯表示，近一個世紀以來，美元一直是世界主要儲備貨幣，但現今美元需求突然下降，表明了各國正在重新考慮對美元的依賴，這對美國經濟的可持續性來說，是個壞消息。

《路透》指出，美國川普總統的對等關稅炸彈破壞了數十年來人們對世界儲備貨幣的信任，這點在美國債市表現得最為明顯，受離岸資金撤離影響，美國國債的借貸成本出現了自1982年以來最大單週漲幅。

西太平洋銀行金融市場策略主管馬丁·惠頓表示，本週美元掉期利差（Swap Spread，指國債殖利率與利率互換合約固定利率間的價差）的大幅波動、美國國債收益率的「急劇閃崩」，以及美元的大幅拋售，都表明「流動性和安全的屏障正在被剝離」。

惠頓示警，美國作為金融避風港的信譽喪失或降低，債權人向美國提供貸款的意願就會降低，這樣的情況非常糟糕。對此，現在美國必須向投資者支付比義大利、西班牙或希臘更高的金額來借款。

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