美元大跳水！新台幣一度升抵32.76元，逾1個月新高（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美中關稅戰不斷升級，美元指數今早再度跳水跌破100大關，新台幣兌美元匯率早盤一度觸及32.76元，勁揚逾1角，隨後又打回32.8元價位，中午暫時收在32.805元、升值6.3分，台北外匯經紀公司成交量10.5億美元。

美國總統川普宣佈了高額對等關稅一天後，馬上急轉彎，給予75國暫緩90天待遇，課徵10%基本關稅，但是對於強硬報復的中國，關稅不斷累加至145%，市場擔憂兩強對峙，全球經濟遭殃，美股經過一天狂歡後，昨再度出現暴跌走勢，美元指數則貶破100大關，為2023年7月以來首見。

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受到美股影響，台股早盤跳空開低、狂瀉500點，惟不少投資人勇於危機入市，推升台股走勢不斷走高，目前又站上19000點之上，大漲逾200點。

新台幣匯價在美元大跳水以及台股衝高之下，早盤最高升抵32.76元，創今年2月26日以來新高，儘管隨後又回到32.8元價位，仍維持升值走勢。

主要亞幣中，日圓更是漲翻天，日圓兌美元匯率最高見到142.87、來到2年新高；人民幣中國人行調控下，硬是守住7.5兑1美元關卡，今早一度走揚至7.3兑1美元，目前又貶回7.325。

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