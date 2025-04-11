因應美國對等關稅赴台中與業者座談 賴清德：台灣在第一批談判名單內

賴總統（中）由總統府秘書長潘孟安（左）及行政院秘書長龔明鑫陪同，聽取台灣機械工業公會理事長莊大立簡報。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德上午前往台中與台灣機械工業公會理事長莊大立等25家整機廠及工具機業者座談，賴總統聽取莊大立簡報受美國關稅影響現況後，全程以台語發言稱「台灣是（美國）第一波談判對象，政府要保護產業發展」、「大家有信心嗎？」業者齊稱「有」（信心）。

賴總統也呼籲業者協助美國再產業化，並跟政府合作嚴肅面對洗產地問題，利用降低對等關稅機會化危機為轉機，讓台美雙方排除貿易障礙，更加強雙方貿易投資。

請繼續往下閱讀...

賴總統於上午10時2分步入會場，總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫及經濟部長郭智輝陪同，與台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎等業者座談；莊大立代表業者向總統簡報，稱中部工具機整機廠對美國是「貿易順差」，此次關稅政策受到無妄之災，聽到賴總統宣布5大政策方向後「對賴總統領導團隊有信心」。

賴清德全程以台語致詞說，4月3日川普政府公布關稅政策後，台灣是全世界第一個提出對應政策，並在4月6日兩度與科技業及中小企業座談後，向全國鄉親報告5大對策，是全世界各國最完整策略，而「台灣要跟美國從零關稅開始談」，也要利用機會加強採購天然氣、農業產品加強雙邊貿易。

賴清德表示，期待台中工具機產業協助美國再產業化，也要跟政府合作面對洗產地問題，而政府在美國宣布關稅政策後，第一時間把對策送到美國政府，原本輸美關稅是32%，與75個國家關稅都降到10%，而台灣也被列入美國政府第一波談判對象，保護產業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法