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漢來美食第一季營收17.35億元 單季歷史新高

2025/04/10 19:28

漢來美食（1268） 10日公告3月營收4.87億元，與去年同期相當；累計第一季營收17.35億元，年增3.34%，創單季歷史新高。 （漢來美食提供）漢來美食（1268） 10日公告3月營收4.87億元，與去年同期相當；累計第一季營收17.35億元，年增3.34%，創單季歷史新高。 （漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268） 10日公告3月營收4.87億元，與去年同期相當；累計第一季營收17.35億元，年增3.34%，創單季歷史新高。

漢來美食今天召開董事會，並通過發放每股現金股利7.5元，配發率75%，以今天收盤價134元計算，現金殖利率5.6％。

漢來美食表示，3月營收與去年同期相當，主要受惠於3月尚屬春酒高峰，訂席表現亮眼收入挹注，從高雄漢來大飯店宴會廳、巨蛋宴會廳到台北漢大飯店宴會廳，北高三廳3月營收額破1.3億元，佔整體營收3月之1。

另外，自助餐體系包括漢來海港與島語自助餐廳，同樣也接到大宗訂位，帶來令經營者滿意的成績。

此外，公司行號小型聚餐也帶動其他餐廳品牌，中餐品牌「上菜片皮鴨」，還有家庭客聚餐最愛的「漢來上海湯包」，3月也都交出好成績，兩個品牌共8家分店營收逼近4,500萬元。

展望後市，「漢來上海湯包」將是今年集團首支展店的先鋒部隊，預計將於6月中旬起，分別在「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」及誠品生活台南開設新分店，從目前的5家分店增加到7家，預期將能替集團營收增添可觀柴薪。

另外，近來因為同質競業品牌南下開設旗艦店而引起市場話題的「溜溜酸菜魚」，將品牌進階轉型率先推出全新主廚私房菜系列，凸顯「溜溜」在市場上與其他酸菜魚品牌的差異性。

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