一個貨櫃都出不去！美中關稅戰升級 中企崩潰「選擇躺平」

美中關稅戰升級，讓中國企業們面臨內外夾擊。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣布對多國暫緩加徵關稅90天，且對中國徵收的關稅再提高至125%。外媒指出，中美的貿易戰，不只讓中國企業面臨外銷高關稅壓力，更衝擊到內銷業者。有中國外銷商透露，現在做什麼都不對，乾脆選擇「躺平」，也有內銷業者表示，由於外銷企業遲遲沒有接到訂單，於是轉為內銷，造成內部競爭激烈的惡性循環。

《自由亞洲電台》報導，一名台商受訪表示，據他所知，在中國認識的一些朋友，對現在貿易戰走到這一步都感到非常無奈，也只能接受現實。他轉述中國業界人士說法，「反正現在賺錢不容易，做什麼也都不對，不如乾脆選擇躺平」。他進一步解釋，所謂躺平，就是手上還有一點存款的人，乾脆不再投入，少花點錢，省吃儉用撐下去。

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這名台商說，現在中國許多工廠的運作也大幅縮減，只剩下維持最基本需求的部分還在運作。像是中國內部與民生直接相關的食衣住行產業，還是有基本的生產，畢竟再怎麼過苦日子，這些需要還是存在的。所以目前能夠持續運作的，大多是維持基本生活所需的工廠。

報導指出，中國浙江一名內銷廠商業者拍影片表示，上游做外貿的企業，專門出口原料，已經很久沒有接到訂單，連一個貨櫃都沒有出過，於是轉為內銷，造成內部競爭激烈的惡性循環。「他們捲進來做內銷時，內銷這一部分廠商跟著捲起來。大家就一起捲、往死裡卷，捲到最後都一起破滅吧！」他激動表示，不論是對做外貿或不做外貿的，（關稅）影響都太大了。

海外評論員蔡慎坤分析，川普政府這次推出對應關稅政策留有餘地，初始對中國徵收的稅率是34%，美國的意圖是透過施壓促成談判。如果中方願意談判，雙方有機會針對包括俄烏戰爭、台海局勢，甚至是Tiktok交易案與巴拿馬運河等問題進行協商。然而，習近平沒有打算退讓，立刻加以反制。他說，北京自認為的底氣，首先中國具有龐大的產能，並有「低成本、低人權」的優勢。

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