傳黃仁勳赴海湖莊園後 川普暫緩輝達H20晶片對中國出口限制

輝達執行長黃仁勳（左）和美國總統川普（右）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週出席在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，傳出川普改變了態度，將原定針對輝達向中國出口H20人工智慧（AI）晶片的限制措施給擱置。

據美國媒體《全國公共電台》（NPR）週三（9日）報導，業界先前普遍預期，川普政府將對H20 晶片實施出口限制，因H20是美企目前仍能合法銷售給中國的最先進AI晶片，而對於輝達來說，中國是一個相當重要的市場。

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2名知情人士透露，美國計劃對H20實施出口管制，並已籌備了數個月，原本最快將在本週實施。但在黃仁勳出席海湖莊園的晚宴過後，白宮卻改變了立場。

根據其中1位知情人士說法，白宮之所以改變立場，是因為輝達承諾將在美國境內投資新的 AI 資料中心建設計畫。

報導提到，目前仍不清楚黃仁勳是否在晚宴上與川普談話。

白宮與美國商務部都未對此事回應。輝達發言人同樣拒絕評論。

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