晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳黃仁勳赴海湖莊園後 川普暫緩輝達H20晶片對中國出口限制

2025/04/10 10:49

輝達執行長黃仁勳（左）和美國總統川普（右）。（法新社）輝達執行長黃仁勳（左）和美國總統川普（右）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週出席在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，傳出川普改變了態度，將原定針對輝達向中國出口H20人工智慧（AI）晶片的限制措施給擱置。

據美國媒體《全國公共電台》（NPR）週三（9日）報導，業界先前普遍預期，川普政府將對H20 晶片實施出口限制，因H20是美企目前仍能合法銷售給中國的最先進AI晶片，而對於輝達來說，中國是一個相當重要的市場。

2名知情人士透露，美國計劃對H20實施出口管制，並已籌備了數個月，原本最快將在本週實施。但在黃仁勳出席海湖莊園的晚宴過後，白宮卻改變了立場。

根據其中1位知情人士說法，白宮之所以改變立場，是因為輝達承諾將在美國境內投資新的 AI 資料中心建設計畫。

報導提到，目前仍不清楚黃仁勳是否在晚宴上與川普談話。

白宮與美國商務部都未對此事回應。輝達發言人同樣拒絕評論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財