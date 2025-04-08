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退休勞工重返職場卻遇職災 可同時領「2筆年金」

2025/04/08 18:17

勞動部積極鼓勵中高齡勞工重返職場，災保法施行後，給予勞工更多保障。（記者李靚慧攝）勞動部積極鼓勵中高齡勞工重返職場，災保法施行後，給予勞工更多保障。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部積極鼓勵中高齡勞工重返職場，勞動部今日提醒，若勞工已請領老年年金等給付，重返職場卻遭遇職業傷病事故，災保給付可與其他社會保險年金合併領取，但需依規定做適度減額調整。

勞動部指出，勞工職業災害保險及保護法（災保法）111年5月1日施行後，明定災保被保險人或其受益人若因不同保險事故，符合災保或其他社會保險年金給付條件時，可同時請領。

勞動部舉例，老王退休後每月領取勞保老年年金給付1萬8000元，再受僱從事工作參加災保（投保薪資3萬4000元），若工作中不幸遭遇職災事故致嚴重失能程度，以平均月投保薪資50%請領災保失能年金，每月領取1萬7000元，與老年年金合計金額為3萬5000元。

不過，因3萬5000元已超過老王投保災保的平均月投保薪資3萬4000元，因此依規定須予以減額調整。老王的災保失能年金將由1萬7000元調降為1萬6000元，調整後與年金給付金額合計為每月3萬4000元。

勞動部表示，在災保法施行以前，老王需在勞保老年年金與職災失能年金中「二選一」擇優領取，因此，老王的年金給付僅有1萬8000元；但在災保法施行以後，兩者能併領，依規定減額調整後，老王可請領3萬4000元，金額是施行前的2倍，既強化勞工的經濟生活保障，也合理分攤雇主的職業災害補償責任。

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