彭博：川習關稅報復戰 3800兆元全球經濟動搖

川普誓言如果北京不取消對美國商品徵收的34%的報復性關稅，美國將對中國進口產品再加徵50%關稅，這使得中國對美出口產品面臨的關稅上升到100%以上。北京當局則表示將奉陪到底。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅報復戰愈演愈烈，彭博報導指出，預計今年全球經濟產值將達到115兆美元（約台幣3800兆元），但現在必須應對美中兩大經濟成長引擎受挫的雙重衝擊，而很少國家能夠毫髮無傷地逃脫。

川普關稅政策旨在改寫全球貿易規則，使其有利於美國。如果川普堅持不妥協，供應鏈將變得複雜，投資計畫將重新制定，進口價格將飆升，與盟友和競爭對手的貿易和安全關係也將重塑。

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「美國製造」危機與中國衝擊交織在一起，在過去的25年裡徹底改變全球經濟，幾乎沒有任何減弱的跡象。隨著中國不斷在新市場擴大銷售，並將主導地位延伸到電動汽車等未來行業，國家主席習近平將中國描繪成基於規則的貿易體系的維護者。

美中針鋒相對的升級博弈不斷加劇。週一，川普誓言，如果北京不取消對美國商品徵收的34%的報復性關稅，美國將對中國進口產品再加徵50%關稅，這使得中國對美出口產品可能面臨的關稅水準上升到100%以上。北京當局則表示將奉陪到底。 川普將於週三對美國商品徵收同等額度的關稅，作為對中國的回應。

川普至今仍不願妥協。川普週一對記者表示，關稅對他的經濟議程「非常重要」，而且總體上會保持下去。

對於陷入困境的國家來說，問題是，對誰的經濟衝擊最嚴重？彭博經濟對貿易流動和經濟關係的分析發現，中國可能會調整大部分出口方向，以彌補其在美國失去的市場，就像川普發動第一次貿易戰後中國所做的那樣。挑戰在於，這次美國這樣做是因為其他經濟體正努力應對對美國出口的損失。

儘管中國出口增加帶來的風險可能小於美國進口下降的影響，但川普的舉動勢必加劇中國帶來的衝擊，並有可能引發保護主義浪潮。美國僅佔全球貿易的15%左右，而包括中國在內的佔剩餘85%的國家都渴望維持現有的體系。

自從川普宣布徵收超乎人們擔心的關稅以來，全球股市週一持續暴跌，市場連續第3個交易日震盪，股票、債券和大宗商品都大幅波動。蘋果股價出現20多年來最大的3日拋售。

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