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東陽3月、Q1 營收 雙雙續創史上新高

2025/04/08 16:12

東陽3月、Q1 營收雙雙續創史上新高。（資料照）東陽3月、Q1 營收雙雙續創史上新高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕東陽（1319） 受惠AM售後維修市場持續暢旺，及OEM新能源車需求帶動，3月自結合併營收25.52億元，較去年同期成長12%，第一季合併營收72.91億元，較去年同期累計成長18%，雙創史上新高。

東陽指出，AM事業3月自結合併營收20.43億元，較去年同期成長18%，創史上最強3月，第一季合併營收57.54億元，較去年同期累計成長23%，創下史上Q1新高紀錄。

東陽說，持續優化本廠產線以提升出貨量能，並積極擴建新廠，台南科工廠積極趕工中，七股科工區亦將於5月初動工建廠，及成立30年的美國德州廠，這兩年也加大力道持續擴廠中，滿足AM訂單持續成長的需求，拉大競爭距離。

東陽OEM事業3月自結合併營收5.09億，第一季自結累計合併營收15.37億，較去年同期累計成長3%。東陽說，受惠新能源車市場熱度提升，以及OEM訂單回暖，推升業績成長，將積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。

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