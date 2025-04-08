巴拿馬控長江和記違反合約 欠款12億美元

巴拿馬公佈最新審計調查，發現長江和記旗下子公司未依規定履行合約，存在「許多違規行為」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬公佈最新審計調查，發現負責管理巴拿馬運河兩端港口的長江和記旗下子公司未依規定履行合約，存在「許多違規行為」，並稱巴拿馬沒有收到合約載明的12億美元（約新台幣396.5億元）欠款。

《法新社》報導，巴拿馬審計長佛雷斯（Anel Flores）表示，這家名為巴拿馬港口（Panama Ports）的子公司受惠於多項免稅政策，在先前的審計中也存在違規行為，而該審計備用來證明延長1997年首次賦予的特許經營權是合理的。

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佛雷斯指出，這是一個「非常微妙的問題」，並補充，自己將在未來幾天針對未付特許權費用向檢察官提起訴訟。

審計結果公佈的時機點正逢美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）即將抵達巴拿馬的幾小時前，美國總統川普（Donald Trump）已向巴拿馬施壓，要求該國減少中國對這座運河的影響力。

美方表示，由1家香港公司在連接大西洋和太平洋的運河兩端經營港口，對於美國國家安全以及整個地區安全都構成威脅，全球5％的航運會行經這條運河。

不過佛雷斯否認選擇在這個時間點公佈審計結果與赫格塞斯的訪問有關，佛雷斯強調，這是巴拿馬的「自主行為」。不過一些分析人士認為，這次審計實際上是為了揭露違規行為，以便巴拿馬可以剝奪長和集團的合約，進而安撫川普政府。

長江和記的子公司巴拿馬港口在1997年拿下巴拿馬運河兩端巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權，並在2021年將特許經營權續簽25年。今年1月下旬，巴拿馬國家審計辦公室開始對巴拿馬港口進行審計調查，在川普威脅要用接管運河之際，確定該公司是否確實遵守特許合約。

面對川普的屢次威脅，巴拿馬反過來向長江和記施壓，要求該集團放棄對港口的控制。今年3月，長和集團宣佈以190億美元（約新台幣6278.5億元）的現金價格，將23個國家、總計43個港口出售給大型資產管理公司貝萊德（Blackrock）牽頭的財團。此舉引發北京的不滿，中方隨後宣佈對此進行反壟斷調查，試圖阻止雙方在4月2日如計畫簽署合約。

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