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路透：歐盟擬對部份美國商品徵25％反制關稅

2025/04/08 08:56

歐盟執委會週一（7日）提議對一系列美國商品徵25％的反制關稅。（路透）歐盟執委會週一（7日）提議對一系列美國商品徵25％的反制關稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》看到的一份文件顯示，歐盟執委會週一（7日）提議對一系列美國商品徵25％的反制關稅，以回應美國總統川普（Donald Trump）對鋼鐵和鋁徵收的關稅。

文件表示，部份商品徵收的關稅將於5月16日生效，其他商品將於12月1日生效。

據報導，這些商品涉及種類繁多，包括鑽石、雞蛋、牙線、香腸和家禽。針對杏仁和大豆的反制關稅則將於12月1日生效。另外，波本威士忌、葡萄酒和乳製品原先被列入3月提出的評估清單中，目前已刪除。

歐盟貿易負責人塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）週一稍早表示，反制關稅的影響將小於先前宣佈的260億歐元（約新台幣）。

歐盟執委會已對波本威士忌徵收50％的關稅，川普則威脅稱，如果歐盟繼續採取類似行動，華府將對歐盟酒精飲品徵收200％的反制關稅。川普的威脅令法國和義大利感到額外的擔憂，因為兩國擁有重要的葡萄酒產業。

除了上述提到的反制關稅外，歐盟也在4月1日起加強了對鋼鐵的現有保護措施，將進口量減少15％；執委會也正在研究鋁的進口配額。

歐盟成員國預計將在4月9日針對這一提案進行投票表決。

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