富采3月營收創近半年單月新高 首季業績雙重成長

富采3月營收20.23億元，創下最近半年單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）3月營收20.23億元，月增14.6%、年增0.3%，創下最近半年單月新高，今年首季營收累計為56.31億元，季增1.07%、年增0.87%，管理層將持續關注美國對等關稅造成的潛在影響，並與客戶保持密切聯繫，全年營運逐季成長的目標暫時沒有改變。

富采認為，旗下車用、先進顯示、智能感測與新領域的「3+1」領域營收將持續上升，包括專業照明、感測應用與車用顯示方面的表現都將優於去年，而在未來2、3年將起步發酵的產品包括新一階段的車用設計導入專案，以及正在投入研發資源的光通訊產品。

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富采提到，集團Micro LED（微發光二極體）產品駛進量產快車道，除了巨量轉移良率已達終端客戶要求，同步成功將下一代晶片尺寸再縮小40%，獲得多家車廠與一級供應商（Tier1）合作，此外，集團有鑑於AI伺服器對於光通訊模組的強勁需求，已起步開發3種相異的AI光通訊光源，以因應不同的使用情境。

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