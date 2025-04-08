LTN經濟通》製造業羽翼未豐 南亞大國急追稅？

印度近幾年積極推動「Make in India」政策。（彭博資料照）

印度製造計劃 意在取代中國

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度近幾年積極推動「Make in India」政策，期望成為全球製造業的新興大國，特別是電動車、太陽能電池和半導體等高科技產業，但卻屢傳政府對企業進行「追稅」與「罰款」。

印度身為經濟成長最快的大國，但是許多產品卻都印有「中國製造」，為此政府也積極推動製造業擴張，目的在有1天能取代中國。

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早在2014年，莫迪政府就「印度製造計劃」，旨在鼓勵外國製造商在該國設立生產基地，而本土製造商則擴大生產規模，藉此促使印度轉型為全球製造中心。

進幾年政府更是為了加強製造業發展，曾承諾參與計畫的公司在特定期限內達成既定生產目標，即可獲得現金獎勵，印度政府的目標是到2025年將制造業在經濟中的佔比提高至25%。

然而這項計畫僅推出4年，莫迪政府決定不再延續這價值2300億美元的製造業激勵計劃（PLI）。根據外媒取得資料透露，許多參與計畫的企業在這期間遲遲未開始生產；此外，已完成目標的企業還面臨政府遲發補助金的問題。

印度期望成為全球製造業的新興大國。（彭博資料照）

三星進口電信設備逃稅？遭罰6億美元

印度商務部指出，截至去年10月，參與計畫的企業共生產價值1519.3億美元的產品，僅達政府設定期望值的37%，印度政府僅發放17.3億美元的獎勵金，達標率不到8%。

不過不是資本充足、人力夠多，就能成為新世界工廠。根據外媒數據，該計畫推行4年以來，製造業在印度經濟占比已下滑至14.3%。

為此，印度政府去年曾多次為該計劃辯護，但真正原因究竟為何？1名不願透露姓名的政府官員表示，官僚主義和繁瑣的審批流程仍然是該計劃效果受限的主要原因，此外，印度加強對外國公司與進口產品的監管，都是企業擔憂的原因之一。

3月底，三星電子（Samsung）在印度面臨重大的財務挑戰，印度政府指控三星電子在關鍵的電信設備進口中逃避關稅，下令其繳納6.01億美元的罰金與稅款。

據悉，三星在未支付關稅下，進口價值7.84億美元的該設備，因而遭印度稅務當局處以446億盧比的鉅額罰款，以及8110萬盧比的額外罰款。

該判決是依據2020年三星給印度政府的1封信件，當中將「無線寬頻頭端」組件定義為「收發器」。根據進口分類，該組件關稅約10％至20%，然而三星認為相關組件不執行傳輸與接收功能，因此應該是零關稅。

韓媒指控，印度當局以進口商品分類錯誤為由，徵收越來越高額稅賦，其他跨國企業，包括德國福斯汽車（Volkswagen）與韓國起亞（Kia）印度子公司也捲入類似稅賦指控的法律戰。

3月底，三星電子（Samsung）在印度面臨重大的財務挑戰。（法新資料照）

海關進口分類認知差異 福斯也面臨28億美元罰款

福斯汽車被控逃稅14億美元，印度當局指控福斯汽車透過「錯誤申報與分類」，將應適用於完全散裝零件（CKD）30%至35%進口稅率的貨物，歸類為單一零件，改用較低的5%至15%稅率，涉嫌刻意規避高額稅款。

印度方聲稱，福斯汽車的印度分公司自2012年至2024年本應繳納23.5億美元的進口稅及相關稅費，然而該公司只支付了9.81億美元。外媒指出，如果罪名成立，福斯將面臨28億美元的罰款，包括罰金和延遲利息。

而起亞面臨1.55億美元的逃稅指控，與福斯汽車因涉嫌逃稅而起的爭議相似。起亞印度公司回應，表示已經提供詳細的證據和文件來支持其立場，並且仍在與印度當局合作處理此事。

起亞印度公司強調，始終遵守所有規定，並持續配合當局調查，並繼續對這一稅務通知提出異議。根據印度的稅務規定，如果起亞敗訴，可能需要支付高達3.1億美元的罰款和利息，相當於逃稅金額的兩倍。

此外，因為印度與中國自從2020年爆發邊境衝突以來，開始痛打在印中企，中國企業在泰國更是面臨抄家抓人、凍結資產、指控偷稅漏稅、認定轉移資產等問題。手機廠vivo就是苦主之一，小米、OPPO也沒好到哪裡去。

印度總理莫迪。（彭博資料照）

印度政府財政緊張

不少媒體將印度政府對外資的稅收大棒解讀為「稅務恐怖主義」。若仔細去研究原因，恐與印度中央政府財政緊張有關，而加大補繳稅款往往是其減輕財政壓力的手段之一。

印度作為主要經濟體的崛起一直受制於未能發展出強勁的製造業，雖然印度擁有人口紅利和廉價勞動優勢，但在中國製造業的強勁挑戰下，要真正崛起還有一大條路要走，且印度在營商環境、行政審批和政策預期等方面仍然存在挑戰，這對製造業的發展構成了一定的製約。

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