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美元資金告急！歐盟曝金融脆弱點 揭川普關稅戰潛在風暴

2025/04/04 13:29

歐洲銀行業管理局（EBA）週四（3日）報告，顯示267間對美國有重大曝險的銀行中，有60間缺乏足夠的美元資金來彌補這些風險。（法新社）歐洲銀行業管理局（EBA）週四（3日）報告，顯示267間對美國有重大曝險的銀行中，有60間缺乏足夠的美元資金來彌補這些風險。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟的主要銀行監管機構「歐洲銀行業管理局」（EBA）週四（3日）發布最新報告，顯示267間對美國有重大曝險的銀行中，有60間缺乏足夠的美元資金來彌補這些風險，此舉EBA對於地緣政治緊張局勢升高，可能暴露出的金融脆弱性的擔憂。一些歐盟官員已經對是否能夠依賴美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）的貨幣互換機制，來提供美元資金產生懷疑。

貨幣互換機制最早於1960年代推出，允許全球金融機構在金融市場緊張時期，能夠以本國貨幣向聯準會交換美元，進一步緩解市場對美元的短期需求。該機制於2007年金融危機期間重新啟動，儘管不常使用，但長期以來一直被認為是市場動盪時期的重要後盾之一。

英國《金融時報》報導，EBA最新報告，可能加深外界對歐盟在美元資金一旦撤回時所面臨風險的憂慮，特別是在美國週三（2日）宣布對大多數歐盟進口商品加徵高額關稅後，這種風險更顯得急迫，引發對美歐貿易戰的擔憂。

報導指出，一些歐盟官員對他們是否還能依賴聯準會和歐洲央行貨幣互換機制，所安排提供的美元表示懷疑，而貨幣互換機制在以往的金融危機中，一直是政策制定者應對的重要工具。EBA表示，美元占該地區銀行的整體資金中占比約為5分之1。

EBA 還發現，美國的銀行近年來在歐盟金融服務市場中的市占率有所增加，並在某些關鍵產品領域取得重要地位，在衍生性商品交易市場中，美國的銀行占有近 28% 的比例。

EBA表示，自從2年多前的上次研究以來，27個歐盟成員國以及挪威、冰島與列支敦士登的銀行，其整體美元資金狀況已有改善。但該地區銀行資產中，仍有3分之1是外幣資產，但僅以5分之1的外幣負債進行融資，形成潛在缺口。EBA於是提醒銀行，應密切注意外幣資金的短缺情況，並確保其獲得合理配置或進行充分避險。

EBA 同時指出，外資銀行目前在歐盟的銀行資產中占比略高於10%，但在某些特定市場的佔比則高得多。如外資銀行在利率衍生性金融商品市場中的市佔率達40%，且在大宗商品融資所收取的手續費中獲得高達77%的收入。

EBA 的調查顯示，美國的銀行在歐盟市場市占率，從2021年6月的4%增加至2023年12月的4.6%。相對而言，英國的銀行在歐盟市場的市占率同期則從5.7%下降至4.2%，這可能反映出脫歐對於英國的銀行要維持大規模歐盟業務的影響。

部分政策制定者可能對歐盟在金融服務市場的關鍵部分，過度依賴美國的銀行而感到憂慮。不過EBA經濟學與影響評估部門主管卡斯崔恩（Olli Castren）淡化了這些擔憂，他認為：「歐盟支持自由貿易，因此這不應成為主要的顧慮。」

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