全球最年輕富豪！他19歲身家超過1780億元

德國製藥公司Boehringer Ingelheim是世界上最大的私人製藥公司。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕財經雜誌《富比士》2025年全球富豪排行榜4月1日揭曉，今年的億萬美元富豪有3028人，其中有21位是年齡30歲以下的年輕富豪，最年輕的年僅19歲，是德國知名製藥廠的繼承人，擁有約54億美元的身家（約新台幣1783億元）。

《富比士》指出，全球近四分之三的億萬富翁年齡在50至79歲之間。其中，只有12%的人年齡在50歲以下，最罕見的是有21位30歲就能成為億萬富翁的人，當中除了2人之外，其他人的財富都是繼承而來。

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世界上最年輕的億萬富約翰尼斯（Johannes von Baumbach）年僅19歲，他是德國製藥公司「百靈佳殷格翰」（Boehringer Ingelheim）的繼承人，該公司是世界上最大的私人製藥公司。他和3個兄弟姐妹（年齡分別為23歲、25歲和27歲）憑藉在該製藥商的股份，每人的財富估計達54億美元。

約翰尼斯是該藥廠最年輕的繼承人，這個家族以低調、不喜歡拋頭露面而聞名，目前尚不清楚他和他的3個兄弟姐妹是否在該公司擔任任何職位。自2015年以來，這家製藥商一直由他們的叔叔Hubertus von Baumbach領導。約翰尼斯本人則在奧地利參加滑雪比賽。

《富比士》指出，21位30歲以下的年輕富豪中，白手起家的2人分別是澳洲的艾德克雷文（Ed Craven）以及美國的亞歷山大王（Alexandr Wang）。艾德克雷文年僅29歲，靠著共同創辦加密貨幣賭場Stake.com，在2024年創下47億美元（約新台幣1551億元）營收；而29歲的亞歷山大王，則因其AI資料訓練平台Scale AI的市值，在去年5月回升至138億美元（約新台幣4555億元），再度登上富比士億萬富豪榜。

這些年輕富豪中，絕大多數來自歐洲，有15人。德國是歐洲擁有最年輕富豪的國家，其次是義大利，義大利的德維奇奧三兄弟（Del Vecchio）因繼承雷朋眼鏡母公司EssilorLuxottica股份，每人資產高達66億美元（約新台幣2179億元）。

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