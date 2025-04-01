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新新併子公司整合進度看IT 信用卡產品調整會再考量

2025/04/01 21:56

金管會同意新新併，左為新光金總經理陳恩光、右為台新金總經理林維俊。（記者林菁樺攝）金管會同意新新併，左為新光金總經理陳恩光、右為台新金總經理林維俊。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕金管會同意台新新光合併，台新金控總經理林維俊今（1日）晚間說明，子公司合併進度與原則，他強調，「IT系統整合」會是最大關鍵，因銀行服務絕對不能中斷，會最為複雜的整合，初估需要12個月時間。

林維俊指出，台新新光金控未來架構如何調整還有待討論，過去台新是銀行為主、新光是保險，現在是「銀保證」均衡，因此權限、人力等單位都要重新盤點。

但金融機構服務不能中斷，他強調，銀行的IT串接需要萬無一失，才會進行合併動作，目前希望12個月內可將銀行IT系統做完，而沒有那麼複雜的就相對快一點。

林維俊表示，投信看起來是比較簡單，但也還是要IT評估，壽險因為要配合2026年IFRS17上路，時間點就會相對更晚；林維俊補充，存續公司都是台新公司，新光作為消滅公司，但人壽的部分會是台新人壽更名為新光人壽。

至於兩公司合併後，信用卡產品是否調整?林維俊表示，現有的產品都會先維持一段時間，因此在「合併當下」不會有改變，但在過一段時間後，信用卡種等產品是否太多，需要再整併，後續會再考量。

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