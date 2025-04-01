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比黃金更狂的投資！「這類股」暴力猛噴漲贏金價 分析師曝後市前景

2025/04/01 11:58

黃金屢創新高，但分析師認為，與金礦股表現相比，黃金漲勢還顯得遜色，且金礦股的股價可能繼續上漲。（彭博資料照）黃金屢創新高，但分析師認為，與金礦股表現相比，黃金漲勢還顯得遜色，且金礦股的股價可能繼續上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金最新季度漲幅已與1986年車諾比核災發生當年相媲美，但華爾街分析師表示，與金礦股的表現相比，黃金漲勢還顯得遜色，且金礦股的股價可能繼續上漲。

週一（3月31日）紐約黃金上揚1.2%至每盎司3150.30美元；黃金現貨價上漲1%至每盎司3116.94美元，盤中曾漲至3128.06美元。

黃金第1季上漲19.3%，自1986年第3季大漲24%迄今最佳，今年來已經18度創新高。

綜合媒體報導，黃金需求主要來自國家央行，這些央行大量採購黃金以降低對美元的依賴，也避免因地緣政治風險而可能遭遇的金融制裁。例如俄羅斯央行資產被凍結後，許多國家開始重新使是其外匯儲備的多元化配置。

除此之外，散戶也在好市多（Costco）等地方購買黃金，其中，金條是最暢銷的類別之一，而透過實物支持的 ETF，其管理資產規模也出現成長。

金價上漲也推動金礦開採公司的股價上漲。金礦股今年走漲，以 VanEck黃金礦工ETF為例，今年迄今已上漲34%，包括股息，表現優於黃金，並創下5年來最好的1季，相比之下，黃金第1季上漲19.3%略顯遜色。

上季礦業股的回報率落後於黃金，且過去10年，礦業股的表現比黃金低17%，但金礦股今年走漲，表明礦業股的命運可能正在逆轉。包括Iamgold Corp、Barrick Gold和Newmont等在內的金礦公司，年初至今的股價分別上漲17%、22.8%和26.1%。

瑞銀分析師Daniel Major指出：「金礦股終於有起色，但這種動能會持續下去嗎？ 」理論上，黃金價格上漲時，金礦股也應該表現出色，因為企業的獲利和股息收益潛力更大。但事實並非如此，過去幾年，由於金礦企業要應對礦產資源枯竭問題、生產成長壓力，以及通膨帶來的成本上升，礦商面臨著持續的壓力。

這理論使金礦股難以獲得分析師長期推薦，自2019年以來，GDX 指數相對於黃金的表現下滑約40%，但短期內Daniel Major仍認為金礦股投資機會值得關注。

他說：「隨著金價突破每盎司3000美元，我們相信未來幾週市場對這些礦業公司的獲利預期將上調。」當前市場預測，2025年的總收益為3.10美元。

此外，金礦股估值也便宜。以 VanEck黃金礦工ETF，其12個月預期本益比為14，較其10年平均值 （20.08）或5年平均值（16.2）還低。歷史平均值和當前企業價值與 Ebitda（即息稅折舊攤提前利潤）估值之間的差異不那麼明顯，但也均呈現類似情況。

分析師還指出，投資者可以考慮 iShares MSCI全球黃金礦業ETF ，費用率略低，為0.39%，而VanEck的費用率則為0.510%。

此外，iShares管理的資產為13億美元，雖與VanEck的148億美元相比規模較小，但管理資產超過10億美元的基金，通常意味著投資者不必擔心進出該ETF的流動性問題。

世界第1大金礦開採公司紐蒙特Newmont預計今年金礦產量將從去年的685萬盎司降至590萬盎司，但如果金價持穩，它仍可能受益於其作為全球最大金礦生產商的地位。

近期美銀商品策略師將金價預測上調至每盎司3500美元，並預測投資需求將增長10%。

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