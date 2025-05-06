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LTN經濟通》比川普還威？一人去留全球屏息

2025/05/06 07:12

美國總統川普（左）近日接連攻擊聯準會（Fed）主席鮑爾（右）。（路透資料照）美國總統川普（左）近日接連攻擊聯準會（Fed）主席鮑爾（右）。（路透資料照）

川普密集攻擊鮑爾 要求降息

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日接連攻擊聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），要他立即降息，並傳出他揚言要開除職務，不過此番言論導致美股重挫，川普隨後突態度大轉彎，稱「無意解僱」鮑爾，川普真的能說解雇就解雇嗎？

近期川普密集攻擊鮑爾，稱他為「太遲先生（Mr. Too Late）」、「大輸家」（major loser）」，並施壓他立即降息以刺激經濟成長。

且川普還指出：「如果我想讓他走人，他馬上就會被趕走。」不過4月22日，川普改口表示「完全沒有打算」在任期結束前，無意開除鮑爾，並強調：「一點也沒有，從來沒有。」

當時他話一說出口，加劇金融市場因關稅戰所出現的震盪，美債、美元、美股都下跌，結果在他改口後，美股期指聞訊跳漲，道瓊期走高500點，不僅如此，台股、日股等也聞訊上漲。

每當川普公開批評、威脅撤換鮑爾，美國金融市場乃至政個全球市場都會出現強烈反應。示意圖。（彭博資料照）每當川普公開批評、威脅撤換鮑爾，美國金融市場乃至政個全球市場都會出現強烈反應。示意圖。（彭博資料照）

Fed由3大主體所組成

雖然川普表明無意解雇鮑爾，但他4月23日再次對鮑爾發動攻擊，指責鮑爾利用利率決策玩弄政治，並表示，他考慮直接致電鮑爾，要求他降息。

川普在橢圓形辦公室的1場簽署儀式上表示：「我還沒打給他。我可能會打給他。」不過這項考慮致電鮑爾的舉動格外引人關注，因為這可能引發外界對Fed獨立性受到政治干預的擔憂。

現年71歲的鮑爾，是川普在首任總統任期內親自提名的Fed主席，任期原訂至2026年5月結束，鮑爾先前已明確表示，川普關稅正在對美國成長減速和推升通膨壓力兩方面製造不確定性，而法律賦予他任期保障，總統無權將他免職。

Fed為世界上最重要的央行， 英文全名Federal Reserve System（簡稱Fed），它的一舉一動也都牽動著全球的金融市場，以獨立和制衡為基本原則，負責監管美國12個聯邦準備銀行，幫助推行貨幣政策，主要是憲法授與的「印製貨幣」和「調節貨幣價值」權限。

Fed創立背景是1907年美國爆發銀行危機，為了避免類似情況再上演，美國國會通過《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），創立美國聯邦準備系統。

Fed由3大主體所組成，整個架構包含了「聯邦準備理事會」（Federal Reserve Board of Governors）、「公開市場委員會」（Federal Open Market Committee，FOMC）、「聯邦準備銀行」（Federal Reserve Bank）。

Fed為世界上最重要的央行。（路透資料照）Fed為世界上最重要的央行。（路透資料照）

美國總統依法無法輕易開除Fed主席

理事會的7位理事（包括主席、副主席）由美國總統任命，任期長達14年，不得連任；Fed主席和副主席，由美國總統從理事中任命，任期4年可連任，無論是理事還是主席、副主席，都需要獲得美國聯邦參議院批准，才可上任，如此長的任期是為了提高官員們的獨立性，不受政治壓力影響。

總統要提名Fed理事容易，但由於其獨特的獨立性，總統想開除Fed官員就沒那麼簡單。《彭博》報導指出，根據美國《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），美國總統無法輕易地開除Fed主席。因為《聯邦準備法》規定，包含主席在內的Fed理事，總統必須「依據理由」才能開除，這項條款通常會解讀為總統必須證明Fed理事「效率不彰、怠忽職務或瀆職」。

也因如此，這項規定確保了Fed的獨立性，避免短期政治因素影響到利率決策過程。

根據美國《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），美國總統無法輕易地開除Fed主席。（路透資料照）根據美國《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），美國總統無法輕易地開除Fed主席。（路透資料照）

鮑爾若去職 Fed恐全換血

2018年底，川普批評鮑爾升息導致股市回落，當時市場一度擔心川普是否會試圖「干預」聯準會，那段期間美債殖利率急跌、美元走貶，顯示市場對Fed獨立性的高度敏感。

不過現實來說，川普想真的開除鮑爾機率是非常低的，首先川普必須提出明確的證據證明鮑爾不適任；再者一旦主席遭到免職，其他理事必須同時退出理事會，避免前任主席出於政治考量，或私人利益而憑藉自己的影響力架空新任主席。

因此川普如果想要開除鮑爾，必須將整個理事會全面換血，且能否在短期內找到足夠的人選填補理事會，以維持Fed的運作將具有相當的難度。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（路透資料照）聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（路透資料照）

Fed前法務長阿爾瓦雷茲（Scott Alvarez）曾指出，Fed理事的職務受到法律保障，除非有理由，否則總統無法開除Fed理事，包括主席。他說，開除的理由可以是瀆職、犯罪或其他不良行為，但不會是政策上的歧異。

每當川普公開批評、威脅撤換鮑爾，美國金融市場乃至政個全球市場都會出現強烈反應，例如美元指數曾創下3年新低、10年期美債殖利率走高，顯示資本市場對聯準會穩定性的極度敏感。

若川普真的要強行開除鮑爾，恐怕會引發市場恐慌，且Fed的獨立性將被侵害，削弱其作為「對抗通膨與維穩市場」的公信力；另外可能引發憲政訴訟或國會調查。

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