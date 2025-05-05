亞洲貨幣對美元狂升 川普政府似乎有意為之

川普上任以來推出一系列關稅措施，迫使貿易夥伴與美國進行貿易協議，並導致美國金融市場劇烈動盪，使得美元對亞洲主要貨幣一路走低。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕自美國總統川普今年1月20日上任以來，其貿易政策似乎就按照其經濟顧問米蘭（Stephen Miran ）去年發表的一篇研究報告來行事，包括推出一系列關稅措施，將全球關稅稅率提升至幾代以來最高水準，迫使貿易夥伴與美國進行貿易協議，並導致美國金融市場劇烈動盪，這使得美元對亞洲主要貨幣一路走低，近日更加快貶值速度。

米蘭在去年11月發布名為「重組全球貿易體系的使用者指南」的研究報告，延伸出「海湖莊園協議」的概念，其核心思想在於解決美國長期以來的巨額貿易赤字問題，政策手段除了徵收關稅外，另一個就是貨幣干預，即促使美元貶值。

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川普在競選期間提出「讓美國再次偉大」口號，目標是恢復美國製造能力與全球經濟領導地位，因此將提振美國製造業重新列為優先政策，並遏止長年導致美國巨額貿易逆差的全球貿易體系失衡問題，達成上述目標的主要手段則有徵收關稅和壓低美元。

川普2月以來就宣布徵收25%鋼鋁關稅和汽車關稅，4月2日更宣布對全球100多國徵收10%對等關稅，對近60國徵收20%至約50%對等關稅，並在4月9日對等關稅生效後不久又宣布，近60國對等關稅將暫緩實施對等關稅90天，以讓各國有時間與美國談判貿易協議，期間僅徵收10%關稅，但對中國的關稅提高至145%。

根據川普政府的說法，目前有18國列為首波對等關稅談判國家。川普政府實施關稅措施，目的是為了施壓貿易夥伴談判，以迫使他們增加對美國投資，一方面減少貿易逆差，一方面也帶動製造業回流美國。

在壓低美元的部分，川普在宣布關稅措施後，美元就開始貶值，期間他又多次施壓美國聯準會（Fed）主席鮑爾提早降息，使得美股劇烈震盪，資金撤離美元資產，美元加速貶值。美元貶值對美國有兩大好處，除了刺激美國出口，增加出口競爭力，也有助於降低美債壓力，畢竟美國目前國債水準已達36兆美元，每年的利息支出相當可觀。

但對於出口導向的亞洲國家而言，本幣對美元持續升值，會對出口造成壓力，進而衝擊經濟成長；若要干預匯市，阻貶本幣，恐面臨美國的壓力，因此陷入兩難處境。

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