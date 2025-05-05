晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒：川普嚴厲晶片關稅將至 IT產業恐致命影響

2025/05/05 17:31

外媒報導，美國政府預計很快就會公布徵收嚴厲的晶片關稅。（彭博）外媒報導，美國政府預計很快就會公布徵收嚴厲的晶片關稅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府透露將把半導體納入單獨的關稅政策，預計晶片關稅將於週三（7日）公佈。外媒wccftech報導，美國政府預計很快就會徵收嚴厲的晶片關稅，對即將公布的半導體政策，商務部尚未收到不滿的回覆意見。川普曾稱對台灣徵收「100%晶片關稅」是合理的，若真採行政策，可能對IT產業造成「致命」影響。

川普曾表示，對台灣徵收高達100%的關稅是合理，聲稱台灣竊取了美國技術。而且，鑑於商務部在公開評論中尚未看到反對意見，這可能會給川普帶來強勢關稅的訊息。

美國商務部近期啟動一項調查，以確定晶片關稅對產業的影響有多大，並向當地組織徵求意見。然而，商務部發布的徵求意見稿中，只收到10份回覆，這可能意味著沒有反對意見。

美國商務部也正在審查將國內晶片產量提高到能夠滿足市場「需求」的程度的可行性，因此可以肯定地說，關稅的實施將伴隨國內晶片產業的公告，這可能會使英特爾和台積電等公司受益。台積電已經宣布向美國投資1000多億美元，這都是逃避川普關稅計劃的一部分，而川普關稅將以比想像的更快的速度對該行業產生影響。

課徵半導體關稅的公眾意見徵詢的截止日期為5月7日，從意見徵詢數量來看，預計很快就會看到關稅出爐。報導指出，木材關稅問題出現類似的情況，商務部收到了300多份回覆，隨後政府決定重新評估該政策。這些表格中的評論似乎被視為「大多數公眾投票」，因此有必要在其中反映消費者和行業的情緒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財