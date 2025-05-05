外媒：川普嚴厲晶片關稅將至 IT產業恐致命影響

外媒報導，美國政府預計很快就會公布徵收嚴厲的晶片關稅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府透露將把半導體納入單獨的關稅政策，預計晶片關稅將於週三（7日）公佈。外媒wccftech報導，美國政府預計很快就會徵收嚴厲的晶片關稅，對即將公布的半導體政策，商務部尚未收到不滿的回覆意見。川普曾稱對台灣徵收「100%晶片關稅」是合理的，若真採行政策，可能對IT產業造成「致命」影響。

川普曾表示，對台灣徵收高達100%的關稅是合理，聲稱台灣竊取了美國技術。而且，鑑於商務部在公開評論中尚未看到反對意見，這可能會給川普帶來強勢關稅的訊息。

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美國商務部近期啟動一項調查，以確定晶片關稅對產業的影響有多大，並向當地組織徵求意見。然而，商務部發布的徵求意見稿中，只收到10份回覆，這可能意味著沒有反對意見。

美國商務部也正在審查將國內晶片產量提高到能夠滿足市場「需求」的程度的可行性，因此可以肯定地說，關稅的實施將伴隨國內晶片產業的公告，這可能會使英特爾和台積電等公司受益。台積電已經宣布向美國投資1000多億美元，這都是逃避川普關稅計劃的一部分，而川普關稅將以比想像的更快的速度對該行業產生影響。

課徵半導體關稅的公眾意見徵詢的截止日期為5月7日，從意見徵詢數量來看，預計很快就會看到關稅出爐。報導指出，木材關稅問題出現類似的情況，商務部收到了300多份回覆，隨後政府決定重新評估該政策。這些表格中的評論似乎被視為「大多數公眾投票」，因此有必要在其中反映消費者和行業的情緒。

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