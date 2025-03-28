勞動部預告修訂職安法增訂職場霸凌專章 力拚5月送立院審理

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉，今日說明職安法增訂職場霸凌專章的修法重點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年底勞動部北分署吳姓公務員遭霸凌輕生案，引發各界對職場霸凌防治法制不足的關注，勞動部因此展開職場霸凌防治修法，今（28）日公告修訂職安法增訂職場霸凌專章。職場霸凌專章共有3個條文，罰鍰最高150萬元，情節最重更可加重罰鍰2分之1。此次修法將公告2週，勞動部將辦理說明會，聽取雇主團體、勞工團體意見，期望能趕在5月送進立法院審查。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉，今日召開記者會說明職安法增訂職場霸凌專章的修法重點，首先，職場霸凌不僅限於辦公場域，只要是執行職務的勞動場所，遭受的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等言詞或行為，導致身心健康遭受危害，都可算職場霸凌。

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霸凌行為雖以「持續性」為要件，不排除偶一為之但很嚴重的事件。若勞工提出霸凌申訴，雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及防治措施，後續調查機制的外部人員比例，將授權子法明定。

此外，若涉及霸凌者為最高負責人，該如何處理？此次修法也明訂申訴機制，須向地方主管機關申訴，由主管機關委請專業人士或民間團體協助調查。

為防止勞工提出申訴後，雇主未依規定處理，也不按規定委託外部委員進行調查，此次修法明定「通報機制」，鄒子廉指出，職安法第22條之2訂定，當雇主接獲被霸凌勞工申訴後，就應在指定的網站登錄，經調查認定屬職場霸凌「成立」的案件，也應將處理結果在網站登錄。勞動部除了可提供雇主協助，也可減少吃案的可能性。

為避免調查困難，職場霸凌專章也訂定「申訴期限」，在職場霸凌行為終了時起超過3年將不予受理。若遭霸凌勞工已離職，需在離職後1年內申訴。

為了避免申訴人遭「秋後算帳」，法條亦明定不可給予不利處分，此次增訂霸凌專章，雖是參考國外多國作法，但因我國「職業安全衛生法」原就訂有罰則，職場霸凌也依據情節不同，訂有罰鍰，創下國際先例。

鄒子廉指出，去年底職安法修法，主要針對強化源頭管理、提高裁罰額度等修法方向，已完成2個月的公告，此次增訂職場霸凌專章，將再度進行2周的公告，後續在完成雇主團體、勞團意見收集後，期望可在本會期、５月送入立院審查。

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