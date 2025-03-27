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台積電遇川普2.0新挑戰！蔣尚義、林本堅對老東家有信心

2025/03/27 16:08

台積電遇川普2.0新挑戰，蔣尚義、林本堅對老東家有信心（記者洪友芳攝）台積電遇川普2.0新挑戰，蔣尚義、林本堅對老東家有信心（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於台積電走向全球佈局，面臨川普2.0時代又對美國加碼投資千億美元，台積電前研發大將蔣尚義認為，台灣是半導體生產製造成本最具優勢之地，台積電應該還是會以台灣為產能佈建重心，他認為，台積電在晶圓代工領域遙遙領先，即使英特爾找陳立武新任執行長，如何整頓都還是無法勝過台積電。

林本堅表示，從過往歷史來看，台積電每遇到挑戰，一次比一次大，看起來很難克服，但總能克服挑戰，帶動營運更成長。他認為，創辦人張忠謀不會置身事外，這次遇到挑戰，應該會貢獻一點意見，台積電在董事長魏哲家的領軍下，也一定可以克服挑戰。

推動科普教育的退休教授施惠是蔣尚義的大姨子，她以創意實驗集結成書，新出版《半導體科技一點都不難:有趣實驗帶你認識生活中的半導體》，蔣尚義、林本堅今受邀出席新書發表會，並談到川普關稅政策對半導體業及台積電的影響。

對於英特爾有美國政府力挺，林本堅也看好台積電代工客戶很多到幾百家，遇到挑戰問題也多，彼此互助，可以共同克服問題，做得更好，「別家永遠追不上」，他也提醒台積人「不能驕傲、不能鬆散」，才能繼續保持領先。

林本堅並說，台積電若持續只在台灣發展，會遇到水電與人才等資源挑戰，因應地緣政治崛起，往全球布局，趁機會走出去，對台積電可分散風險。對於加碼投資美國，國人擔心台積電恐變「美積電」，林本堅認為，台積電不只有「美積電」，還有「日積電」、「歐積電」等，走向全球發展。

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