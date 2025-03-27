林本堅擔心 川普關稅恐使半導體發展倒退

清大半導體研究學院院長林本堅表示，美國總統川普史無前例祭出關稅等措施，地緣政治不僅加劇半導體全球化消失，半導體技術恐退步。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前研發副總經理、清大半導體研究學院院長林本堅今指出，美國總統川普史無前例祭出關稅等措施，地緣政治不僅加劇半導體全球化消失，半導體技術恐退步，並衝擊全球經濟，他甚至擔心美國也可能逼迫中國重新定義半導體，跳過摩爾定義，像DeepSeek一樣以自己方法，哪天做出低成本的5、3奈米等先進製程，大家恐會嚇倒，他呼籲美國應讓半導體業回到全球化。

推動科普教育的退休教授施惠以創意實驗集結成書，新出版《半導體科技一點都不難:有趣實驗帶你認識生活中的半導體》，林本堅今受邀出席新書發表會，並談到川普關稅政策對半導體業的影響。

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林本堅表示，他教學生常提到，假設研究若碰到瓶頸，可以重新定義，對於摩爾定義發展緩慢下來，他也廣義定義成，透過材料等方法，將新一代產品做得比上一代好，也是摩爾定律的延伸。

林本堅並認為，美國總統川普史無前例祭出關稅等措施，地緣政治不僅加劇半導體全球化消失，半導體技術恐退步，也衝擊全球經濟，他呼籲美國應讓半導體業回到全球化。

他甚至擔心美國若一直圍堵中國，也可能逼迫中國重新定義半導體，非常努力投入研發，不跟大家一樣，而是跳過要花很大成本、很多力氣微縮製程技術關卡，像DeepSeek一樣以自己方法，用新材料、低成本等，達到縮小製程技術，哪天做出低成本的5、3奈米等先進製程，又有同樣功能，本身擁有很大市場，「大家恐都完全會嚇倒」。

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