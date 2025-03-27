半導體科普實驗專家出書 台積電前研發大將蔣尚義、林本堅現身力挺

施惠（中）新書出版，蔣尚義（右）及林本堅（左）現身力挺。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕推動科普教育的退休教授施惠以創意實驗集結成書，新出版《半導體科技一點都不難:有趣實驗帶你認識生活中的半導體》，吸引半導體業同時也是台積電兩大前研發大將蔣尚義、林本堅今出台按讚，分享過往自身研發過程實驗的重要性。

蔣尚義是施惠的妹夫，她原任職新竹教育大學，學術專長在生物學、國小自然科教材教法領域，退休後，轉持續鑽研半導體科普教育，初期還常請教蔣尚義。她強調動手實驗，從生活中的電燈開關、吹風機、電風扇等電器用品，以淺顯易懂與生動活潑方式，向中小學生、朋友們介教導何謂半導體，透過輕鬆的學習氛圍探索半導體世界。

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施惠表示，她設計的科普實驗專注於半導體的核心概念，尤其是以電晶體為主題， 通過實驗展示其關鍵特性。學生們透過簡單的操作，學會如何利用電晶體控制單向電流，充當開關或放大器，並深入理解光電效應技術在現代科技中的應 用，例如發光二極體（LED）和太陽能電池等。

她指出，這些實驗不僅強化學生的實作能力，還幫助他們直觀感受半導體技術如何影響我們的日常生活，並讓學生更深入理解其背後的科學原理。

施惠所設計的實驗，結合生活中的常見材料，操作簡便且成本低廉，對學生來說既易學易懂又具有實際應用價值。這樣的科普實驗不僅能幫助學生掌握先進的科技知識，還能激發他們的創新思維，並且培養解決問題的能力。

施惠表示，隨著台灣在半導體 領域的全球領先地位，未來的教育將更加強調科學、技術、工程與數學 （STEM）領域的學習，半導體科技作為這些領域的核心，將在未來教育發展中扮演關鍵角色。

蔣尚義為施惠的書寫序，他寫道，自己一輩子職業生涯都是在半導體領域，因而對這行業難免有一份情感，總希望有更多優秀的年輕人投入這領域。這本書正是可以幫助學生從中學時期就開始認識半導體，大學以後就容易有興趣進入這行業。

他認為，半導體元件能夠在電子產品中扮演關鍵性的角色，主要是它有幾個特性，包括可以控制單向電流、可以當開關和能夠放大信號。此外加上它還有光電能轉換的特 性，可以做出兩極發光體（LED）和太陽能電池。

蔣尚義肯定大姨子在這本書中所介紹的實驗，涵蓋所有這幾項重要特性，很完整的讓學生對半導體最基本的特性深深植入心中。她的實驗設計都和日常生活所需有關，易學易懂，需要的材料都可以輕易取得，費用不高，接線也容易，是很好的科普教材。

他以「電晶體音樂 IC 實驗」為例，施惠用簡單普遍又亷價的元件，以最容易懂的擴音效果，很清楚的顯示出電晶體具有放大信號的重要功能。施惠的努力讓半導體科技的普及與科普實驗教育在校園中深根發芽，這也為未來教育的發展方向指引了道路。

蔣尚義認為，這一創新舉措不僅讓台灣的下一代在全球科技競爭中佔據優勢，還為教育的轉型提供了寶貴經驗。隨著半導體技術逐漸滲透至日常生活，未來教育將更加強調學生的動手操作、創新思維及實際應用，為學生提供更豐富的學習體驗，並為未來的科技創新奠定堅實基礎。

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