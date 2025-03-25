川普關稅影響傳產？台灣自行車業推演3劇本

台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進（左）出席封館試乘活動。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」26日起將在南港展覽館登場，集結近千家國內外企業展出最新產品與技術。台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進今天出席封館試乘活動，他樂觀表示，近期補修零件的出口量已超越整車，「大軍將至、糧草先行」，能夠確認去年是產業谷底，今年預期會逐季翻身，比較明顯的成長訊號應該落在下半年。

吳盈進指出，隨著庫存去化、景氣回暖，自行車業出現一些訊號顯示春燕終將歸隊，包含美國市場中階和低階車款復甦、對電動自行車（ebike）的強勁需求，而歐洲市場雖然還有庫存待消化，但消費拉動力道仍屬正常。

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至於川普關稅政策對自行車產業的影響，業界已經過緊密討論，推演出3種不同情境。吳盈進說，一是川普單獨對台灣所有產品課徵一次性關稅，二是實施所謂的「對等關稅」，業界對此感到憂喜參半，因為若美國也以這樣的方式對待其他競爭地區，很可能把競爭對手的低關稅拉高，反而創造出對台灣更公平的競爭環境。三則是關稅政策導致全球貿易戰爭，這是業界較擔心的後果，最糟的情況會造成自行車市場需求降低、業者利潤損失，甚至通膨也會影響到市場。

而根據這三種情境，業界也討論解決方案，吳盈進強調，台灣自行車產業早在1990年代就開始進行全球佈局，包含台灣、中國、越南、柬埔寨、歐洲等地，已經練就一身好本領、成為全球資源的整合者。

因此他表示，業界目前對川普政策仍靜觀其變，不會很急迫地要大舉遷往其他地區，待政策正式公佈，產業會再隨之進行微調。

台北國際自行車展身為亞洲最大規模的專業自行車展，今年集結來自35個國家、980家國內外企業，共設置3600個展位，已吸引超過3000位國際買主預先登記參觀，預期將為產業帶來國際商機。

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