2月製造業測驗點近持平 台經院：台廠留意AI平價化商機

台經院發布景氣動向調查。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查，2月製造業、營建業營業氣候測驗點與上月相比近乎持平，而服務業測驗點續呈下滑。雖然資通產品需求仍強，台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，今年AI伺服器可能會展開「平價化」的趨勢，台廠應留意相關商機。

調查結果顯示，2月製造業測驗點為97.94點，月減0.01點，因跌幅有限，故研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變；服務業測驗點為93.28點，月減2.48點，連續2個月下跌；營建業測驗點為102.46點，月增0.48點，再次轉為上揚的態勢。

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台經院指出，隨著春節後企業陸續復工復產，2月多數貨品的出口與外銷訂單表現回升，使得國內製造業廠商對當月景氣看法較上月樂觀，再加上半導體先進製程與資通訊供應鏈需求仍強，因此電子機械業仍多看好未來半年景氣表現。

孫明德分析，隨著川普上任，美國經濟吹起逆風，甚至影響聯準會匯率決策，也影響接下來關稅、貨幣政策走勢；但以台灣來說，投資熱度不減、高單價伺服器訂單還在手上，不過台灣企業仍要留意，AI模型用平價的晶片和伺服器就能做到的情況下，歐美的高價伺服器面臨平價化挑戰，台灣廠商能否掌握商機，將是接下來重點。

孫明德解釋，美國過去40年中，2間大公司IBM、Intel的式微都與此有關：IBM當初只顧鑽研大電腦、沒有留意到PC趨勢；Intel在PC時代崛起，但行動裝置普及後，Intel還是在做PC的處理器、沒有跟上潮流，風采被輝達、高通搶走，也就是說，這些美國公司因為專注於某一項目，而沒有注意到市場被分化的趨勢，而如今AI似乎又出現這樣的趨勢。

他認為，美國很注重AI的開發，但不注重應用，反而中國在應用端和虛實整合做得更好，例如發展智慧城市、機器人、無人機等，並試圖突破出口禁令限制，用較低階的晶片、伺服器來發展AI，因此AI在今年可能就會展開平價化趨勢，不過這對台灣未必是警訊，因為台灣廠商應變很快，AI平價化可能為台廠帶來商機，切記不要只關注少數廠商、忽略大環境趨勢。

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