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大摩喊美股上看6500點！投資長點名7巨頭將是贏家

2025/03/25 14:45

大摩喊美股上看6500點！投資長點名7巨頭將是贏家（法新社）大摩喊美股上看6500點！投資長點名7巨頭將是贏家（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週一（24日）展開強勢反彈，大摩投資長威爾表示，美股將出現有意義的類股輪動，預估標普500指數年底目標將達6500點，而近期重挫的7巨頭，將成為贏家。

週一美股全面勁揚，標普500指數上漲約1.8%，收在5767.57點，比歷史最高點下跌約6%，道瓊指數上漲597.97點或1.42%，收42583.32點；納斯達克指數飆升2.27%，收18188.59點；至於費半則漲2.99%，收4694.222點。

「7巨頭」包括蘋果、輝達、Meta、亞馬遜、Alphabet、微軟和特斯拉 （TSLA-US） 在週一強彈中扮演重要角色，尤其是特斯拉，大漲11.93%，創自去年11月以來最佳單日漲幅，收278.39美元。

CNBC報導，威爾森表示，標普在5500點左右存在可交易的反彈空間，超賣的動能指標、較強的季節性表現以及季末的資金流動也將支撐股市反彈，不過市場波動可能仍會持續。

他進一步指出，美元和7巨頭修正趨於穩定，有助於吸引資金回流美國，除了戰術性反彈之外，今年波動性可能仍將持續，他不排除今年創下新低點的可能性。

他補充說，無論我們現在經歷什麼樣的反彈，我們認為，到5月和6月，這種反彈可能最終會逐漸消退，那麼，我們可能會在今年晚些時候創下更持久的低點。

威爾森認為過去3、4個月市場走低的原因與關稅無關，要與基本面和技術面有關，因每股盈餘修正已延期，在聯準會停止降息，移民執法更加嚴格，還有政府效率部，這些都對增長不利。

威爾森預估，標普500指數年底目標是6500點，這意味著較週一收盤價還有近13%的上漲空間。

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