台股今壓力沉重！專家曝：台日韓都是重災區

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，台股今天（8日）將面臨沉重壓力，反映指數短線急漲，電腦展落幕「利多出盡」，以及市場對升息的擔憂。對此財信傳媒集團董事長謝金河表示，今天從南韓、日本到台灣，肯定都會是重災區；光通訊股的修正也會很猛烈，因股價跑得比基本面快太多。

謝金河在臉書發布貼文稱，很多人詢問他今天台股下跌幅度，他先從這次下跌的源頭開始找。先是博通（AVGO）公布財報，人工智慧（AI）收益不如預期，股價下跌15%；接下來是今年以來漲勢凌厲的費城半導體指數出現崩盤式的大跌，單日下跌10.26%，指數從13998.14跌到12220.76。謝金河指出，以此來推演，今天從南韓、日本到台灣，「肯定會是重災區，特別是南韓！」

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謝金河表示，這次記憶體的高頻寬記憶體（HBM）及固態硬碟（SSD）是漲勢的核心，從去年開始起漲，漲幅是史上最高記錄。SK海力士（SK Hynix）從73100韓元漲到240.7萬韓元，大漲31.92倍；三星從49900漲到37萬韓元，大漲641%；美光（Micron）從61.54漲到1089.29美元，漲幅1670%。

SSD的晟碟（Sandisk）從27.88漲到1861美元，大漲65.75倍；希捷（Seagate）從63.1拉升到966.8美元，漲幅1432%；威騰（Western Digital）從28.83漲到602.54美元，漲幅1989%。

謝金河說，帶動日本股市大漲的鎧俠（Kioxia）從1440日圓漲到83140日圓，大漲56.73倍。鎧俠市值大膨脹，已是日本第3大市值企業，市值快追上豐田汽車（Toyota）。他強調，上述7家記憶體股「獨領全球風騷」，且幾乎未出現過比較像樣的回檔。

謝金河分析，本月5日，美光下跌131.99美元，跌幅13.25%；晟碟下跌200.38%，跌幅11.39%，這2檔出現逾10%的跌幅，是費城半導體指數下跌1成的主要原因。

他表示，「這次美股科技股、半導體股的回檔算是漲多釋放能量的下跌，和基本面的連結較小。從這個角度來看，光通訊股的修正也會很猛烈！」

謝金河補充，本月5日，光學元件開發商魯門特姆（Lumentum）下跌8.62%；光通訊大廠高意（Coherent）跌10.64%；祥茂（AAOI）跌12.78%，這樣的跌勢一定會衝擊日本的古河電工（Furukawa）、住友電工（Sumitomo）及藤昌（Fujikura）。他說，「台灣的光通訊股股價跑得比基本面快太多，恐無天險可守！」

文末謝金河總結，以上是今天台股股價修正的重心，股價下跌考驗基本面的支撐力。他強調，「今年以來，股價本來就躺在地上的，沒有什麼可擔心的！今天先看南韓，日本股市怎麼開？美股的邁威爾（Marvell，美滿）盤後顯著上揚，這也是好的訊號！」

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