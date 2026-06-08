＜財經週報-台股Q3操作策略＞AI大浪潮引爆PCB世紀升級 台廠高階製程產能滿載

記者卓怡君／專題報導

隨著AI（人工智慧）運算需求快速擴張，加上台積電（2330）先進製程帶動，印刷電路板（PCB）材料與產品結構出現前所未有的大升級，各廠商營運出現強勁成長，本益比獲得大幅調升，股價狂飆，台光電（2383）之後，金像電（2368）、台燿（6274）與欣興（3037）股價也擠進千元俱樂部，PCB族群在AI題材支撐下，為盤面重要主流，相關個股第三季值得留意。

輝達新一代Vera Rubin零組件中增幅最大的是 PCB，較上代大增233%，ABF載板增加82%。（資料照）

輝達執行長黃仁勳此次來台，正式宣布新一代伺服器Vera Rubin進入量產，Vera Rubin伺服器機櫃售價高達800萬美元，較上一代大增近三倍，美系外資近期拆解Vera Rubin伺服器機櫃的物料清單（BOM），由於系統複雜度、運算密度與功耗密度提升，大部分零組件內容價值皆增加，零組件中增幅最大的是 PCB，較上代大增233%，ABF載板增加82%。

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欣興AI營收佔比衝破60%

欣興董事長簡山傑表示，雖然原物料供應持續緊俏，今年AI營收占比可望拉升，目前已達60%以上。

金像電在各大CSP（雲端服務商）與高階網通交換器訂單大增下，公司積極展開擴廠以滿足客戶需求，並租用廠房因應客戶大單，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，全年營運有望逐季成長，再創新高。

臻鼎-KY（4958）今年首度打進輝達MGX AI工廠生態系供應鏈，董事長沈慶芳表示，人工智慧快速發展，正為電子產業帶來結構性變革，也為PCB產業創造千載難逢的成長契機。公司憑藉在高階產品、關鍵製程與全球產能布局上的長期耕耘，臻鼎目標未來5年營收成長優於產業平均水準，並將同步提升獲利表現。

2026年PCB族群股價與營收表



台光電對全產品線市場前景持續看好，台光電指出，AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢，公司已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線。

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