股價腰斬也不怕 ? 美散戶連13個交易日「抄底」特斯拉

散戶不斷抄底，一路承接特斯拉股票的力道創十年最高。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉自去年12月股價見高峰後，迄今市值已縮水一半。儘管特斯拉股價腰斬，銷售數字也未見回升，美國散戶卻是越跌越買，已經連續13個交易日「撈底」特斯拉。

根據Emma Wu數據，截至3月20日，散戶連續13個交易日淨買入特斯拉股票，累計投入資金達80億美元。這是自2015年以來任何一次買入潮中最大的一筆資金流入。

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據報導，由於散戶仍在積極抄底，市場人士正密切關注散戶動向。專家指出，散戶通常是最後一批減倉的投資人。因此，最近這波激進的「家庭投資人」買入潮，可能意味著股市尚未觸底。

特斯拉上週五收盤大漲5.27%、至248.71美元，但週線續跌0.51%連9黑，創該公司上市以來，最長的長黑紀錄。今年來跌了38.41%，最新收市價若與2024年12月18日締造上市新高488.54美元相比，在3個月的時間裡，回吐的漲幅達49%。

美銀知名分析師哈奈特（Michael Hartnett）表示，投資人正忽視全面貿易戰對股市構成的風險，巨量資金繼續湧入全球股票市場。「投資人開始懷疑，美國關稅政策是否真的會引發經濟衰退。而這種樂觀情緒，可能會讓市場在未來面臨更大風險調整。」

過去一個月，美股市值蒸發4兆美元，經濟放緩擔憂、關稅影響、地緣政治風險以及科技股估值過高等問題繼續困擾投資人。

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