外資買超台積電1.17萬張，終結連五賣。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今開高走高，以985元作收，一舉上漲33元、漲幅3.47%，成交量2.86萬張，其中，外資買超1.17萬張，終結連五賣，也是川普重返白宮以來，買超數次高的一個交易日。

美股19日大漲，台積電ADR僅漲0.36%、收173.76美元，但身兼台積電法人董事的國發會主委劉鏡清昨透露，台積電董事會從未討論「接手英特爾」議題；輝達執行長黃仁勳也指出，輝達未曾獲邀入股英特爾。

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路透社日前報導，台積電向輝達、超微（AMD）及博通（Broadcom）提議合資一家公司，接手英特爾的晶圓代工業務部門，台積電持股不超過50%，台積電也向高通發出投資邀請。

這引起相當的矚目，業界都不看好台積電去投資與接手英特爾代工事業，認為恐拖累台積電，加上川普關稅政策、台積電加碼投資美國千億美元，衝擊台積電股價失守千元大關。

劉鏡清與黃仁勳說法，台積電擺脫英特爾利空陰霾，激勵今股價大漲，以978元開出、985元作收，一舉上漲33元、漲幅3.47%，市值重返25兆元大關。

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