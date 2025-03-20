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竹北聯發紡織舊址轉型緯創進駐 帶動區域房市

2025/03/20 15:25

專家觀察，近期竹北AI園區週邊帶看量有所增加，市場需求逐步回溫。（民眾提供）專家觀察，近期竹北AI園區週邊帶看量有所增加，市場需求逐步回溫。（民眾提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹北科技產業聚落成形，聯發紡織舊址轉型為AI研發基地，由緯創資通進駐，推動產業與住宅升級。專家分析，緯創進駐竹北，預計將創造逾5000個就業機會，不僅改善當地環境品質，更帶動周邊房市交易，科技人才移入使區域住宅需求與未來發展潛力備受矚目。

信義房屋竹二區協理陳世光觀察，限貸條例實施後市場曾呈現觀望態勢，但近期竹北AI園區週邊帶看量有所增加，市場需求逐步回溫。「緯創進駐確實帶來一定程度的成長，雖然增幅不高，但呈現穩定上升趨勢。」他表示，客群主要集中於台元科技園區及AI園區，以工程師為主。

陳世光分析，聯發紡織的撤出釋出了大面積土地，若轉型為AI辦公社區，將能創造更多就業機會，同時帶動其他相關產業鏈進駐，促進經濟發展。

「聯發紡織舊址轉型，由緯創資通接手，從傳產製造業環境轉變為科技研發氛圍，讓在地居民感到煥然一新。」信義房屋竹北文化店專案經理何榕軒表示，緯創資通主要將從事AI研發業務，對竹北的科技從業人員頗具吸引力，帶來不同以往的區域形象。

信義房屋AI園區店主任吳瓛補充，緯創總部尚未完工，但近來已有緯創員工提前進行購屋考察，主要關注縣三區域的住宅，特別重視學區與交通機能。此區住宅選擇多樣化、鄰近中小學與遠百商圈，車程10分鐘左右便可抵達AI園區，地理條件適合大多數買家的需求，各大知名建商皆已陸續在此推案。隨著年輕人口移入，竹北學區總量管制下的學校競爭趨於激烈，建議有生育或育兒計劃的家庭，應及早在學區附近購房，提前設籍以取得學位優先權。

此外吳瓛表示，縣三重劃區距離高鐵站開車不到10分鐘，與高鐵區生活機能緊密相連，但平均單價低於高鐵區，選擇縣三區的買家大多因為總價較低，而願意負擔較多的通勤成本。目前觀察，新建案已有開價站8望9，10年內中古屋價格約6字頭，知名建商產品可達7字頭。

何榕軒補充，再往外圍，部分民眾會考慮縣二區段，以屋齡20年左右物件為大宗，價格更親民，約每坪50-55萬元，更甚者甚至會開始向新豐、新埔等周邊區域外溢，該區至台元或AI園區車程約15-20分鐘，房價每坪約40萬元左右。

隨著緯創AI研發基地落腳，竹北科技產業聚落成形，縣三區域房市交易逐步活絡，並帶動縣二、新豐、新埔的外溢效應。未來，AI產業鏈擴展與科技人才的持續移入，將進一步推竹北房市熱度，區域發展潛力值得關注。

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