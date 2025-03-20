網購「3大惡習」超危險！小心成盜刷客手中大肥羊

網路普及，越來越多人選擇方便又快速的網購。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕網路普及，越來越多人選擇方便又快速的網購，綁定信用卡支付幾乎已是標配，但這同時讓消費者暴露在網路詐騙的風險之中。美國居家安全業者對此整理出民眾「網路消費習慣」，才能保護自身權益，不成為駭客目標。

美國居家安全業者Security.org調查指出，美國每年信用卡盜刷金額超過62億美元（約新台幣2045億元），63%的持卡人曾遭遇詐騙，其中超過半數不只1次受害，顯示詐騙手法之猖獗與難以防範。

請繼續往下閱讀...

美國財經媒體CNBC報導，Security.org更發現，有84%的持卡人容易做出一些會讓信用卡資訊處於風險中的行為。因此Security.org 產業研究專家克里頓（Corie Colliton）也提醒，注意不要犯下3個惡劣的網路消費習慣，才能保護自身權益。

1. 不好的密碼設定、重複使用風險大增

並不是把帳戶密碼改成「Pass1234！」就很安全，克里頓指出，每個線上帳戶都應該要設定一組獨特、且強大的密碼，並不要重複使用。

根據調查，有至少48%的美國人，在多個網站使用相同密碼，這意味著，一旦其中一個網站遭到駭客入侵，其他帳戶也將岌岌可危。

克里頓建議，若擔心難以記憶，可使用密碼管理器（Password Manager） 來自動生成並儲存密碼。不過，密碼管理器本身的主密碼也必須獨特且安全，並確保不在其他地方重複使用。

2. 公共Wi-Fi+瀏覽器儲存信用卡

根據調查，約40%的美國人承認會在公共Wi-Fi環境下使用信用卡，甚至直接在瀏覽器或購物網站儲存信用卡資訊。

克里頓警告，透過公共Wi-Fi進行網購，駭客有機會攔截你的裝置連線，進而盜取你儲存在網站或瀏覽器裡的信用卡號與密碼。

3. 沒有定期檢查帳單

克里頓強調，如果無法改變習慣的網購行為，只要多花5分鐘，也應該要定期檢查信用卡帳單，是否有未經授權的收費。

她分享自身經歷，某次發現信用卡在數公里外的加油站被盜刷，幸虧她當月仔細核對帳單，否則這筆異常交易可能會被忽略，甚至長期持續遭到盜刷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法