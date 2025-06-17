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「降薪、裁員、通縮」夾擊！中國陷入經濟崩解

2025/06/17 20:16

外媒指出，中國全民現況降薪、裁員、通縮三重夾擊。（示意圖，彭博）外媒指出，中國全民現況降薪、裁員、通縮三重夾擊。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自由亞洲電台（RFA）報導，中國北京、浙江等地政府機構、國營企業近期再次傳出減薪消息。無論是公務員、央企白領，或是民營企業員工，幾乎所有家庭都在「勒緊褲子」，從辦公室到菜市場，收入銳減引發消費信心崩塌的連鎖反應。有學者評論指出，一場深層的經濟與社會信任危機，正在中國浮現。

隨著經濟環境持續惡化，2025年初以來，中國普通家庭的壓力日益突顯。在北京工作的一名央企基層員工受訪時大吐苦水，表示「我原本一個月拿6千元（人民幣，約新台幣2.44萬元），現在只剩5千了（人民幣，約新台幣2.03萬元），有些津貼也沒了，我老婆她們公司（民營企業）有的人減工資，有的人接到裁員通知。」

另一名在北京國營企業工作的先生也透露，自2023年以來，公司已進行兩輪減薪裁員，他說「基本工資縮水，公司還取消了餐食補助和交通補貼。今年工作實際減幅按不同職位減5%，到20%，原本兩三個人做的工作，現在要一個人來做，整體忙得不可開交。」為了應對開支壓力，部分員工不得不兼差維持生活。

報導指出，據公開資料顯示，自2025年起，中國包括中金公司、國家開發銀行等在內的中央企業都在採取「優化措施」，以降低成本。根據《財新網》早前報導，中國27家中央金融類企業已陸續開始實施薪資限制措施。這些措施主要針對高階主管和員工的薪酬，目標是將年薪上限設定在100萬元人民幣（人民幣，約新台幣408萬元），而中高階主管的薪酬可能被削減一半。

至於公務員體系「象徵性」降薪已成實質壓縮。浙江的一名鄭先生表示，該省公務員普遍被納入降薪範圍「我的一個朋友是公務員，聽說今年普通公務員的一年的工資又降了五、六萬元（人民幣），科級以上降八到十萬（人民幣），再高一點的降十五萬（人民幣）左右。前年已經降過一次了，今年再降薪。」

去年，浙江省財政廳公佈的《2023年公佈的預算（草案）》顯示，該省國有土地出讓收入較去年同期銳減25%，導致行政支出大幅削減。這種財政緊張的局面在全國各地蔓延。

另外，報導指出，中國消費市場驟冷，通縮壓力蔓延。有山東居民指出，政府雖然試圖刺激內需，但降薪潮導致居民收入縮水，消費力嚴重壓制，他表示「價格戰成為許多小商戶最後的掙扎，比如我們這裡好的排骨才賣人民幣十二塊錢一斤，生豬收購價才幾塊錢。豬肉價格直線下滑，連帶餐廳也拼命打折求生，這樣搞不是競爭，是互相拖垮。」

儘管中國官方數據顯示2025年第一季經濟「總體平穩」，但地方財政數據揭示另一面。例如，浙江省公共預算收入較去年同期僅增加0.2%，稅收反而下降0.3%，非稅收入成長1.8%，其中多數來自罰款與「非常規項目」。

江蘇一名經濟學者分析，國企減薪、民企關停、商戶惡性競爭，代表地方財政狀況持續惡化。他說「政府沒錢管人，百姓沒人願意花錢。我們從體制內的減薪，到普通民眾的消費崩塌，整個社會正在悄然形成一個自上而下的緊縮鏈條」，學者認為公務員降薪只是開始，真正的問題是民間失去了消費動力，企業失去了發展信心，整個社會的經濟想像力在收縮。

報導指出，發現內捲、通縮、降薪以及謹慎消費，似乎成了描述中國經濟狀況的關鍵字。學者警告「過緊日子」如果只是口號，尚可忍受；若成為常態，甚至變成「無日可過」，社會的彈性與信心將真正面臨極限考驗。

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