三星急找救兵！傳與「它」合作提升先進製程良率

外傳三星找來Palantir提高半導體的產量、品質和生產率。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）由於未能搭上全球掀起的AI（人工智慧）熱潮，成為去年表現最差的科技股之一，包括其尖端晶片的良率和整體競爭力。外傳，三星現在將找當紅的AI軟體公司Palantir來拯救這項事業。

據外媒報導，三星正在與Palantir合作「提高半導體的產量、品質和生產率」。如果消息屬實，這將是一個極度異常的合作，因為半導體公司通常會嚴格保護與其晶片製程相關的所有數據。所以在業界看來，三星這種做法有些令人感到意外，甚至可以說是一場「賭博」。

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三星目前已取消了1.4奈米製程，可能是為了提高其2奈米GAA技術的產量，預計該技術將成為Exynos 2600晶片的核心技術。

Palantir是一家人工智慧軟體即服務（SaaS）供應商，可協助公司和政府機構收集和分析大量數據，從而發現複雜資料集中隱藏的問題。傳聞三星內部成立了特別任務小組，肩負起非常具有挑戰性的任務，目標就是在2025年末完成2奈米GAA製程和Exynos 2600的定型工作。有分析師指出，三星或許想藉助Palantir的AI技術，調整晶片生產流程中不被察覺的問題，以達成目標。

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