川普稅改法案參院闖關 擬將半導體建廠投資抵減提高至30％

美國參議院的稅收法案草案擬將半導體製造商稅收抵免額度提升至30％。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國參議院的稅收法案草案要求暫時增加對半導體製造商的投資抵免，增加對晶片製造商在美國建廠的補貼。這項措施將把稅收抵免額度從工廠投資的25％提高到30％，進一步激勵晶片製造商在2026年稅收抵免到期前，投資建設新設施。

《彭博》報導，由前總統拜登於2022年簽署的《晶片與科學法案》，作為美國國內政策的支柱，旨在利用政府支持，將轉移到亞洲的半導體製造業帶回美國本土。這項法案包括390億美元（約新台幣1.15兆元）的撥款以及高達750億美元（約新台幣2.21兆元）的貸款，但該法案最豐厚的福利是對於相關專案提供的25％稅收抵免。

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主要受益者包括英特爾（Intel）、台積電（2330）、三星（Samsung）和美光（Micron）。幾乎在所有情況下，稅收抵免幾乎都達到《晶片法案》能給予任何一家公司的最大比例。

包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在內的政府官員表示，他們正在與半導體製造商重新制定協議，以鼓勵在不增加納稅人資金的情況下，進行更大規模的投資。

參議院希望在7月4日美國國慶假期前，將這項旨在為家庭、企業減稅數兆美元的稅收法案提交給川普。該法案可能在參議院進行修訂後才會進行全體投票，同時也需要眾議院通過這份最終版本才能正式立法。

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