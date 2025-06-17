晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金飆2個月高點後 遭摜殺轉大跌

2025/06/17 08:37

週一（16日）黃金價格下挫逾1%。（歐新資料照）週一（16日）黃金價格下挫逾1%。（歐新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（16日）黃金價格下挫逾1%，交易員在金價登上八週高點後獲利了結，而投資人焦點則從以色列和伊朗的衝突，轉向本週的聯準會（Fed）決策會議。

紐約黃金期貨下跌1%，報每盎司3417.30美元；黃金現貨價下跌1.2%，報每盎司3392.86 美元，稍早曾觸及4月22日以來高點。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「請記住，黃金過去幾個交易日以來都上漲，主要是反映以伊之間的衝突。我們看到了更大的回調，這可能是由於金價上漲後的獲利了結所致。」

伊朗呼籲美國總統川普迫使以色列停火，主張這是終結過去4天以來相互空襲的唯一方法，然而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻宣稱，他的國家正在「走向勝利的路上」。

與此同時，七大工業國（G7）在加拿大舉行高峰會。

此外投資人目前聚焦Fed本週三將宣布的決策，市場普遍預期將維持利率不變。

梅格說：「在這個階段，看起來Fed似乎傾向按兵不動，因為經濟面臨高度不確定性，從關稅到地緣政治衝突都事。因此，看到Fed再次延後降息一點也不讓人意外，實際上等於繼續拖下去。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財