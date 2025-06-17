黃金飆2個月高點後 遭摜殺轉大跌

週一（16日）黃金價格下挫逾1%。（歐新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（16日）黃金價格下挫逾1%，交易員在金價登上八週高點後獲利了結，而投資人焦點則從以色列和伊朗的衝突，轉向本週的聯準會（Fed）決策會議。

紐約黃金期貨下跌1%，報每盎司3417.30美元；黃金現貨價下跌1.2%，報每盎司3392.86 美元，稍早曾觸及4月22日以來高點。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「請記住，黃金過去幾個交易日以來都上漲，主要是反映以伊之間的衝突。我們看到了更大的回調，這可能是由於金價上漲後的獲利了結所致。」

伊朗呼籲美國總統川普迫使以色列停火，主張這是終結過去4天以來相互空襲的唯一方法，然而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻宣稱，他的國家正在「走向勝利的路上」。

與此同時，七大工業國（G7）在加拿大舉行高峰會。

此外投資人目前聚焦Fed本週三將宣布的決策，市場普遍預期將維持利率不變。

梅格說：「在這個階段，看起來Fed似乎傾向按兵不動，因為經濟面臨高度不確定性，從關稅到地緣政治衝突都事。因此，看到Fed再次延後降息一點也不讓人意外，實際上等於繼續拖下去。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法